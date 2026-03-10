Gran Hermano Generación Dorada: así se definió la primera eliminación en la placa planta

La Casa de Gran Hermano en su versión "Generación Dorada" volvió a convertirse en escenario de alta tensión durante una nueva gala de eliminación que mantuvo expectantes tanto a los concursantes como a la audiencia que sigue cada detalle del reality .

En una semana caracterizada por confrontaciones , maniobras estratégicas y la formación de los primeros grupos dentro de la casa, los participantes se enfrentaron a la particular dinámica de la “ placa planta ”, donde varios quedaron expuestos al voto negativo del público. La resolución se transmitió en vivo bajo la conducción de Santiago del Moro , y el veredicto final se conoció hacia el cierre del programa.

Fiel a la mecánica del reality , la audiencia sigue siendo la que define el rumbo del juego. Los televidentes emitieron sus votos en contra para determinar quién debía abandonar la casa, generando una tensión constante en la que cada palabra , gesto o disputa podía alterar el desenlace. En esta fase inicial, las alianzas aún se están consolidando y los concursantes empiezan a tantear su posición dentro de la convivencia .

La jornada arrancó con la intriga sobre quién sería el primero en quedar expuesto en la “ placa ”. Cinzia abrió la ronda y logró mantenerse en el juego al acumular solo el 2,9% de votos en contra . La emoción la desbordó: entre lágrimas y gritos , pronunció una frase que pronto se volvió viral en redes sociales : “ No me subestimen más, nojoda’ ”, dejando en claro su alivio por continuar en el reality .

Poco después, fue el turno de Zunino, quien también logró zafar con un bajo porcentaje de votos negativos: 4,9%. Rodeado de su grupo de aliados, celebró con abrazos y aplausos, disfrutando del alivio de mantenerse en competencia.

Entre la celebración y los festejos, uno de los momentos que más generó comentarios llegó cuando Yipio recordó una promesa hecha dentro de la casa: darle un beso a Luana si lograba salvarse. Sin vacilar, Zunino se acercó y le dio un pico frente a todos los participantes, provocando risas, gritos y aplausos entre los concursantes.

Primeros salvados y momentos de tensión

La tensión siguió en aumento mientras Santiago del Moro anunciaba los nombres de quienes lograban mantenerse. El tercero en salvarse fue Nazareno, quien había sido señalado por los fanáticos en redes sociales como uno de los jugadores más vulnerables. Con apenas el 4,7% de votos negativos, el joven recibió el respaldo del público y se aseguró otra semana dentro del juego.

Con la placa aún en juego, Santiago del Moro dio a conocer al cuarto concursante que lograba mantenerse: Eduardo, quien acumuló apenas el 6,7% de votos negativos. El participante, que ya había transitado una experiencia anterior dentro del universo de Gran Hermano, admitió que los nervios lo acompañaron durante toda la gala.

En sus declaraciones, Eduardo señaló que volver a vivir el reality no provoca las mismas emociones que cuando se participa por primera vez, destacando la diferencia en la intensidad de la experiencia.

Al escuchar que su nombre estaba salvado, Eduardo celebró junto a varios de sus compañeros de casa. Entre los primeros en acercarse a felicitarlo se encontraban Sol, Emanuel y Cinzia, integrantes de su grupo de afinidad. Minutos después, Carmiña y Danelik también se sumaron para abrazarlo, en un gesto que transmitió el alivio compartido tras la confirmación de que continuaría en la competencia.

Martín emocionó a todos

La placa siguió avanzando y dejó uno de los instantes más conmovedores de la gala. El siguiente en ser anunciado como salvado fue Martín, quien había atravesado horas especialmente difíciles dentro del hogar del reality, tras relatar a sus compañeros la desgarradora historia personal que vivió luego de la pérdida de su hija.

Al confirmarse que permanecería en la competencia, el participante no logró contener la emoción y fue recibido con aplausos y vítores por sus compañeros de casa. Registró un 10,20% de votos negativos.

Hacia el final de la gala, Santiago del Moro dio a conocer el esperado duelo final de la noche, que quedó entre Tomy y Titi. Tras la sucesión de salvaciones de los distintos participantes que recibieron menos votos en contra, toda la tensión se concentró en los dos concursantes que aún estaban en riesgo de abandonar la casa.

Duelo final y despedida: Tomy se va y Titi sigue en carrera

Dentro de la casa, los concursantes vivieron con tensión los instantes finales, conteniendo la respiración mientras esperaban conocer la decisión definitiva. Tras unos segundos de intensa espera, Santiago del Moro reveló el veredicto: Tomy quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, acumulando el 59,2% de los votos negativos, mientras que Titi, con el 40,8% restante, logró mantenerse en la competencia.

Tomy se despidió de sus compañeros con abrazos, llanto y palabras de ánimo antes de dejar la casa más mediática del país. Por su parte, Titi celebró su permanencia y se reincorporó al grupo para encarar una nueva semana dentro del reality.