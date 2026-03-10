Preocupa la salud de Eva De Dominici tras una cirugía: ¿Qué le pasó?

Eva De Dominici volvió a acaparar la atención de los medios en las últimas horas luego de que se difundieran detalles sobre un inconveniente de salud que enfrentó recientemente. La actriz, que hace varios años reparte su tiempo entre Estados Unidos y Argentina , se sometió a una cirugía durante su estadía en Buenos Aires.

Aunque la operación estaba programada, su proceso de recuperación se complicó debido a un imprevisto que encendió las alarmas entre sus fans . La noticia comenzó a difundirse después de que se hiciera viral una foto de la actriz desplazándose en silla de ruedas en un aeropuerto estadounidense .

La imagen generó preocupación entre sus seguidores, quienes pronto se preguntaron qué le había sucedido a la intérprete de series como Los ricos no piden permiso y Sangre en el barro . Frente a la creciente cantidad de especulaciones, la periodista Fernanda Iglesias reveló información sobre la verdadera situación de salud de la artista.

Eva De Dominici fue sometida a una mastopexia en Buenos Aires tras sufrir gigantomastitis durante su embarazo, requiriendo cirugía estética reconstructiva.

De acuerdo con los detalles aportados, Eva viajó a la Argentina en febrero con el objetivo de cumplir con un trabajo publicitario . Durante su estadía en Buenos Aires, donde filmó un comercial , aprovechó para realizarse una intervención estética de tipo reconstructivo .

El procedimiento elegido fue una mastopexia, destinada a levantar y remodelar los senos que han perdido firmeza. Según la información difundida, la actriz había padecido gigantomastia durante su embarazo, una condición que provoca un crecimiento excesivo del tejido mamario y que, en muchos casos, requiere cirugía posterior para corregir sus secuelas físicas.

La actriz argentina se vio obligada a prolongar su recuperación por una bronquitis posterior a la intervención quirúrgica, lo que demandó atención médica adicional.

La mastopexia es justamente la cirugía recomendada en estos casos, ya que permite reposicionar la areola y el pezón más arriba, retirar el exceso de piel y devolver al busto una silueta más equilibrada y estética.

Este tipo de operación, que generalmente se realiza bajo anestesia general y tiene una duración aproximada de dos a tres horas, se llevó a cabo sin complicaciones inmediatas.

No obstante, la recuperación presentó dificultades. Según relató Iglesias, Eva desarrolló bronquitis poco después de la cirugía, lo que obligó a extender los controles médicos y a requerir atención sanitaria durante más tiempo del inicialmente previsto.

Pese a no haber completado su recuperación en Argentina, compromisos laborales obligaron a Eva De Dominici a regresar anticipadamente a Los Ángeles.

Traslado a Estados Unidos y cuidados médicos

Durante el período de recuperación, la actriz permaneció hospedada en un hotel, donde recibió atención médica adicional para estabilizar su sistema respiratorio. La combinación de la cirugía reciente con la bronquitis provocó un notable desgaste físico que impactó en su estado general durante esos días.

A pesar de las complicaciones, De Dominici no pudo prolongar su estadía en la Argentina tanto como hubiese querido. Los compromisos laborales que ya tenía programados en Los Ángeles la obligaron a retornar a Estados Unidos antes de culminar por completo su recuperación.

La razón por la que se la vio desplazándose en silla de ruedas dentro del aeropuerto fue precisamente este proceso de recuperación, una imagen que inicialmente generó preocupación entre el público. Con el paso de las horas, la información compartida ayudó a calmar a sus seguidores. Según detalló la periodista, la actriz ya muestra mejoría y está retomando de manera progresiva sus actividades cotidianas en su residencia en Estados Unidos, donde continúa con la rehabilitación.

La cirugía elegida por Eva De Dominici fue una mastopexia, indicada para corregir las secuelas de la gigantomastitis desarrollada durante el embarazo.

Además, se conoció el certificado médico que le permitió viajar de regreso a Estados Unidos a pesar de no haber completado su recuperación total. En el documento, firmado por el cirujano plástico Gustavo E. Sampietro, se especifica que “la Sra. Eva Carolina Quatrocchi (su nombre real) se encuentra de alta para trasladarse en avión”, aunque aclara que “solo necesita asistencia con las maletas al estar limitada a realizar esfuerzos con sus brazos”.

El documento, fechado el 3 de marzo, detalla la razón por la cual la actriz fue vista movilizándose en silla de ruedas dentro del aeropuerto antes de tomar su vuelo con destino a Los Ángeles.

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó.

Carrera y vida personal bajo la lupa

Más allá de este percance médico, Eva De Dominici se encuentra en una etapa destacada de su carrera artística. Radicada en Hollywood desde hace varios años, la intérprete sigue fortaleciendo su proyección internacional y actualmente está presentando una nueva película que representa un avance relevante en su trayectoria en el cine.

Se trata de Balls Up, una película en la que comparte pantalla con Mark Wahlberg y donde interpreta al personaje antagonista de la trama. La historia sigue a dos ejecutivos que viajan a Europa por motivos laborales y, tras un error, se ven envueltos en una serie de persecuciones y situaciones descontroladas mientras intentan regresar a su país.

La actriz permanece en recuperación en Estados Unidos luego de enfrentar problemas respiratorios.

Al mismo tiempo, la actriz había vuelto a ocupar titulares recientemente debido a versiones sobre una supuesta crisis con su pareja, el productor Eduardo Cruz, hermano de la reconocida actriz española Penélope Cruz. Durante su estadía en Argentina, De Dominici fue consultada sobre estos rumores y respondió con contundencia.

“No me gusta cuando hablan mal del papá de mi hijo o cuando hablan mal de la gente que yo quiero”, señaló en diálogo con Puro Show (Eltrece), evidenciando su incomodidad ante ese tipo de comentarios. En la misma entrevista, resaltó la relación que mantiene con su pareja y defendió su vínculo frente a los rumores que circulan.