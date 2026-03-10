martes 10 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 11:35
Farándula.

Preocupa la salud de Eva De Dominici tras una cirugía: ¿Qué le pasó?

La actriz continúa en Estados Unidos luego de enfrentar complicaciones respiratorias posteriores a su intervención quirúrgica. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó.

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó.

Eva De Dominici volvió a acaparar la atención de los medios en las últimas horas luego de que se difundieran detalles sobre un inconveniente de salud que enfrentó recientemente. La actriz, que hace varios años reparte su tiempo entre Estados Unidos y Argentina, se sometió a una cirugía durante su estadía en Buenos Aires.

Lee además
historica cirugia en jujuy: lograron reconstruir por completo una mandibula
Pablo Soria.

Histórica cirugía en Jujuy: lograron reconstruir por completo una mandíbula
Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos.  
Farándula.

Luciano Castro está internado: ¿Qué le pasó?

Aunque la operación estaba programada, su proceso de recuperación se complicó debido a un imprevisto que encendió las alarmas entre sus fans. La noticia comenzó a difundirse después de que se hiciera viral una foto de la actriz desplazándose en silla de ruedas en un aeropuerto estadounidense.

Eva De Dominici fue sometida a una mastopexia en Buenos Aires tras sufrir gigantomastitis durante su embarazo, requiriendo cirugía estética reconstructiva.

La imagen generó preocupación entre sus seguidores, quienes pronto se preguntaron qué le había sucedido a la intérprete de series como Los ricos no piden permiso y Sangre en el barro. Frente a la creciente cantidad de especulaciones, la periodista Fernanda Iglesias reveló información sobre la verdadera situación de salud de la artista.

Cirugía estética y complicaciones médicas

De acuerdo con los detalles aportados, Eva viajó a la Argentina en febrero con el objetivo de cumplir con un trabajo publicitario. Durante su estadía en Buenos Aires, donde filmó un comercial, aprovechó para realizarse una intervención estética de tipo reconstructivo.

El procedimiento elegido fue una mastopexia, destinada a levantar y remodelar los senos que han perdido firmeza. Según la información difundida, la actriz había padecido gigantomastia durante su embarazo, una condición que provoca un crecimiento excesivo del tejido mamario y que, en muchos casos, requiere cirugía posterior para corregir sus secuelas físicas.

La actriz argentina se vio obligada a prolongar su recuperación por una bronquitis posterior a la intervención quirúrgica, lo que demandó atención médica adicional.

La mastopexia es justamente la cirugía recomendada en estos casos, ya que permite reposicionar la areola y el pezón más arriba, retirar el exceso de piel y devolver al busto una silueta más equilibrada y estética.

Este tipo de operación, que generalmente se realiza bajo anestesia general y tiene una duración aproximada de dos a tres horas, se llevó a cabo sin complicaciones inmediatas.

No obstante, la recuperación presentó dificultades. Según relató Iglesias, Eva desarrolló bronquitis poco después de la cirugía, lo que obligó a extender los controles médicos y a requerir atención sanitaria durante más tiempo del inicialmente previsto.

Pese a no haber completado su recuperación en Argentina, compromisos laborales obligaron a Eva De Dominici a regresar anticipadamente a Los Ángeles.

Traslado a Estados Unidos y cuidados médicos

Durante el período de recuperación, la actriz permaneció hospedada en un hotel, donde recibió atención médica adicional para estabilizar su sistema respiratorio. La combinación de la cirugía reciente con la bronquitis provocó un notable desgaste físico que impactó en su estado general durante esos días.

A pesar de las complicaciones, De Dominici no pudo prolongar su estadía en la Argentina tanto como hubiese querido. Los compromisos laborales que ya tenía programados en Los Ángeles la obligaron a retornar a Estados Unidos antes de culminar por completo su recuperación.

La razón por la que se la vio desplazándose en silla de ruedas dentro del aeropuerto fue precisamente este proceso de recuperación, una imagen que inicialmente generó preocupación entre el público. Con el paso de las horas, la información compartida ayudó a calmar a sus seguidores. Según detalló la periodista, la actriz ya muestra mejoría y está retomando de manera progresiva sus actividades cotidianas en su residencia en Estados Unidos, donde continúa con la rehabilitación.

La cirugía elegida por Eva De Dominici fue una mastopexia, indicada para corregir las secuelas de la gigantomastitis desarrollada durante el embarazo.

Además, se conoció el certificado médico que le permitió viajar de regreso a Estados Unidos a pesar de no haber completado su recuperación total. En el documento, firmado por el cirujano plástico Gustavo E. Sampietro, se especifica que “la Sra. Eva Carolina Quatrocchi (su nombre real) se encuentra de alta para trasladarse en avión”, aunque aclara que “solo necesita asistencia con las maletas al estar limitada a realizar esfuerzos con sus brazos”.

El documento, fechado el 3 de marzo, detalla la razón por la cual la actriz fue vista movilizándose en silla de ruedas dentro del aeropuerto antes de tomar su vuelo con destino a Los Ángeles.

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó.

Carrera y vida personal bajo la lupa

Más allá de este percance médico, Eva De Dominici se encuentra en una etapa destacada de su carrera artística. Radicada en Hollywood desde hace varios años, la intérprete sigue fortaleciendo su proyección internacional y actualmente está presentando una nueva película que representa un avance relevante en su trayectoria en el cine.

Se trata de Balls Up, una película en la que comparte pantalla con Mark Wahlberg y donde interpreta al personaje antagonista de la trama. La historia sigue a dos ejecutivos que viajan a Europa por motivos laborales y, tras un error, se ven envueltos en una serie de persecuciones y situaciones descontroladas mientras intentan regresar a su país.

La actriz permanece en recuperación en Estados Unidos luego de enfrentar problemas respiratorios.

Al mismo tiempo, la actriz había vuelto a ocupar titulares recientemente debido a versiones sobre una supuesta crisis con su pareja, el productor Eduardo Cruz, hermano de la reconocida actriz española Penélope Cruz. Durante su estadía en Argentina, De Dominici fue consultada sobre estos rumores y respondió con contundencia.

“No me gusta cuando hablan mal del papá de mi hijo o cuando hablan mal de la gente que yo quiero”, señaló en diálogo con Puro Show (Eltrece), evidenciando su incomodidad ante ese tipo de comentarios. En la misma entrevista, resaltó la relación que mantiene con su pareja y defendió su vínculo frente a los rumores que circulan.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Histórica cirugía en Jujuy: lograron reconstruir por completo una mandíbula

Luciano Castro está internado: ¿Qué le pasó?

San Pedro: intentó colgarse del servicio de luz y terminó internado

Gran Hermano Generación Dorada: así se definió la primera eliminación en la placa planta

Guillermo Francella se refirió al supuesto romance con Elba Marcovecchio: ¿Qué dijo?

Lo que se lee ahora
Guillermo Francella habló del supuesto romance con Elba Marcovecchio.
Farándula.

Guillermo Francella se refirió al supuesto romance con Elba Marcovecchio: ¿Qué dijo?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas
Alerta.

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy video
Tensión.

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano
Oficial.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel