Luciano Castro está internado: ¿Qué le pasó?

La fuerte presencia en los medios que tuvo Luciano Castro en las últimas semanas lo habría llevado a evaluar la posibilidad de ingresar a una clínica y quedar internado . Fue Pepe Ochoa , en LAM (emitido por América TV ), quien brindó detalles sobre el momento anímico que atravesaría el actor y su intención reciente de buscar contención terapéutica .

“Quiero ser muy cauto . Esta información la venimos trabajando con la producción desde hace una semana y media. Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Sicialini donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, expresó el periodista , que actualmente reemplaza a Ángel de Brito bajo la conducción de Denise Dumas .

El punto de quiebre habría sido la polémica que se desató tras la difusión de un chat con una mujer a la que intentaba conquistar en España , sumado a la posterior separación de la actriz de Envidiosa en medio de esa controversia.

Abrumado por la situación, habría optado por iniciar un proceso de internación : “A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano se las vio todas negras. La realidad es que él siente, en base a lo que el entorno me empezó a contar, es que desde que ella lo dejó, empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido ”.

“Yo me crucé con mucha gente que estuvo con él, que se cruzó, y no la estaba pasando bien en relación a la exposición que tuvo con todo lo que pasó y en relación al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano”, agregó Denise.

Por su parte, Pepe recordó una entrevista reciente que le realizaron en LAM, en la que el actor admitía que la repercusión pública lo golpea con mucha intensidad, generándole incluso episodios de enojo. Pilar Smith señaló además que verse convertido en memes o que el audio de la mujer española se transformara en motivo de burla lo desestabilizó. Si bien está habituado a la atención mediática por polémicas anteriores, esta vez —según explicó— la situación lo superó.

“Se ‘autointernó’. Es un centro en donde te dan tratamientos terapéuticos grupales y te dan todas las herramientas para vos poder cambiar el momento en el que estás”, explicó el periodista.

Además, aclaró: “Quiero ser claro. No tiene nada que ver ni con adicciones, no es un tema de salud mental por el que lo tuvieron que internar. Él está muy delicado, se siente muy mal y siente que perdió a la mujer de su vida. Por eso tomó la decisión de internarse en este lugar para poder salir adelante, ordenarse un poco y poder frenar. Lo mediático le impactó muy mal”.

"Siente que todo lo que construye, lo destruye"

“Él siente que todo lo que construye, lo destruye”, comentaron acerca de la etapa que está atravesando el actor. “Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal”, añadieron, al tiempo que en el programa evocaban el antecedente de la internación voluntaria de Roberto García Moritán en una institución de rehabilitación de Entre Ríos, tras su resonante ruptura con Pampita en octubre de 2024.

Luciano Castro y el impacto de haber "perdido a Griselda"

“El impacto de haber perdido a Griselda le hizo muy mal y siente que tiene que trabajar en eso. Necesita que lo acompañen, tener compañía”, explicó Pepe al referirse al cuadro actual del actor. “Sabrina Rojas en este momento se está yendo a la costa”, señaló la presentadora en relación con las decisiones que adoptó la expareja de Luciano Castro dentro del ámbito familiar.

“Sé que con Sabrina tuvieron varias comunicaciones por videollamada. Ella me dijo que sí estaba hablando con Luciano. Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él si puede tener contacto con sus hijos, pero no con gente que le pueda llegar a contar lo que está pasando con los medios”, concluyó.