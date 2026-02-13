viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 09:53
Farándula.

Luciano Castro está internado: ¿Qué le pasó?

La determinación del actor se habría producido tras el alto nivel de visibilidad pública que atravesó desde que se difundieron grabaciones de voz.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos. &nbsp;

Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos.

 

La fuerte presencia en los medios que tuvo Luciano Castro en las últimas semanas lo habría llevado a evaluar la posibilidad de ingresar a una clínica y quedar internado. Fue Pepe Ochoa, en LAM (emitido por América TV), quien brindó detalles sobre el momento anímico que atravesaría el actor y su intención reciente de buscar contención terapéutica.

Lee además
la autocritica de luciano castro luego del escandalo por sus audios: es patetico, vergonzoso
Filtración.

La autocrítica de Luciano Castro luego del escándalo por sus audios: "Es patético, vergonzoso"
La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani.
Farándula.

Luciano Castro confiesa su dolor tras la infidelidad a Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

“Quiero ser muy cauto. Esta información la venimos trabajando con la producción desde hace una semana y media. Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Sicialini donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, expresó el periodista, que actualmente reemplaza a Ángel de Brito bajo la conducción de Denise Dumas.

Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos.

La difusión de los chats de Luciano Castro: el punto de quiebre

El punto de quiebre habría sido la polémica que se desató tras la difusión de un chat con una mujer a la que intentaba conquistar en España, sumado a la posterior separación de la actriz de Envidiosa en medio de esa controversia.

Abrumado por la situación, habría optado por iniciar un proceso de internación: “A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano se las vio todas negras. La realidad es que él siente, en base a lo que el entorno me empezó a contar, es que desde que ella lo dejó, empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido”.

“Yo me crucé con mucha gente que estuvo con él, que se cruzó, y no la estaba pasando bien en relación a la exposición que tuvo con todo lo que pasó y en relación al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano”, agregó Denise.

Embed

Por su parte, Pepe recordó una entrevista reciente que le realizaron en LAM, en la que el actor admitía que la repercusión pública lo golpea con mucha intensidad, generándole incluso episodios de enojo. Pilar Smith señaló además que verse convertido en memes o que el audio de la mujer española se transformara en motivo de burla lo desestabilizó. Si bien está habituado a la atención mediática por polémicas anteriores, esta vez —según explicó— la situación lo superó.

Se ‘autointernó’. Es un centro en donde te dan tratamientos terapéuticos grupales y te dan todas las herramientas para vos poder cambiar el momento en el que estás”, explicó el periodista.

Además, aclaró: “Quiero ser claro. No tiene nada que ver ni con adicciones, no es un tema de salud mental por el que lo tuvieron que internar. Él está muy delicado, se siente muy mal y siente que perdió a la mujer de su vida. Por eso tomó la decisión de internarse en este lugar para poder salir adelante, ordenarse un poco y poder frenar. Lo mediático le impactó muy mal”.

"Existió una conversación entre Luciano y Griselda Sicialini donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor", contó Pepe Ochoa.

"Siente que todo lo que construye, lo destruye"

“Él siente que todo lo que construye, lo destruye”, comentaron acerca de la etapa que está atravesando el actor. “Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal”, añadieron, al tiempo que en el programa evocaban el antecedente de la internación voluntaria de Roberto García Moritán en una institución de rehabilitación de Entre Ríos, tras su resonante ruptura con Pampita en octubre de 2024.

"A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido", aseguró el panelista.

Luciano Castro y el impacto de haber "perdido a Griselda"

“El impacto de haber perdido a Griselda le hizo muy mal y siente que tiene que trabajar en eso. Necesita que lo acompañen, tener compañía”, explicó Pepe al referirse al cuadro actual del actor. “Sabrina Rojas en este momento se está yendo a la costa”, señaló la presentadora en relación con las decisiones que adoptó la expareja de Luciano Castro dentro del ámbito familiar.

“Sé que con Sabrina tuvieron varias comunicaciones por videollamada. Ella me dijo que sí estaba hablando con Luciano. Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él si puede tener contacto con sus hijos, pero no con gente que le pueda llegar a contar lo que está pasando con los medios”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La autocrítica de Luciano Castro luego del escándalo por sus audios: "Es patético, vergonzoso"

Luciano Castro confiesa su dolor tras la infidelidad a Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto

Cazzu lanzó "Jujuy Estrellado" y pone al Carnaval jujeño en el centro de la escena global

Lo que se lee ahora
Cazzu Jujuy estrellado video
Estreno.

Cazzu lanzó "Jujuy Estrellado" y pone al Carnaval jujeño en el centro de la escena global

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Ayuda escolar.
Hacienda.

Confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar y el monto en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel