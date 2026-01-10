La autocrítica de Luciano Castro luego del escándalo por sus audios: "Es patético, vergonzoso"

El actor Luciano Castro habló públicamente tras la filtración y viralización de sus audios íntimos con una mujer extranjera. En diálogo con el programa Intrusos (América), se mostró autocrítico y describió el episodio como “patético” y “vergonzoso”.

Castro sostuvo que escuchar las grabaciones le generó incomodidad y malestar. “Escucharme me da mucha vergüenza. Me parezco patético, me siento patético”, afirmó al ser consultado sobre cómo vivió la exposición mediática del caso.

Además, señaló que la situación afectó a su pareja, la actriz Griselda Siciliani. “También me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas... es absurdo, es patético, vergonzoso”, expresó. “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo”, agregó.

El actor también se refirió al motivo por el cual intentó imitar un acento español en los audios que luego se difundieron. “Son esas cosas absurdas que te pasan... Pensé que era algo chistoso y en realidad estaba siendo un pelotu..., pero bueno, también está bien darse cuenta... Es como cuando te marcan un error, cuando te comés un bife en la vida. A mí me sigue pasando... Evidentemente tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando, pero no me voy a poner analítico porque no soy Rolón”, explicó.

Respecto al episodio en términos personales, sintetizó: “Lo viví con vergüenza. Te encuentran hablando como el Zorro, como un pelotu... para caerle en gracia a una pendeja... y sos patético, sos un boludo... además tenés que superar la foto de la ver..., lo mío es un nivel de pelotu... No me bastó con eso. Ese patetismo lo sentí y es lo que te estoy expresando”.

La conversación de Luciano Castro y Griselda Siciliani: el impacto en la pareja

Castro también contó cómo fue la charla posterior con Siciliani al hacerse públicos los chats. “Con Griselda hablo claramente. Griselda juega otra liga y piensa otra liga y conmigo habla desde ese lugar. Yo no sabía nada, cuando ella me preguntó yo le conté y ahí fue una charla nuestra”, relató.

En ese sentido, descartó versiones sobre posibles acuerdos o flexibilidades dentro de la relación. “Yo la conozco mucho a Griselda y sé que nuestra relación está basada en otras cosas, pero es muy difícil de explicar eso porque enseguida van a decir que somos una pareja abierta, que hay permitidos y no es así”, aclaró.

Sobre las consecuencias, sostuvo: “Esto destruye la confianza, el crédito, se te acaban las fichas... esto no resbala, esto jode. Acá tampoco sirve tirar la pelota afuera ni nada que no sea hacerse cargo de lo que hiciste”.