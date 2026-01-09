viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 11:51
Griselda Siciliani habló tras la supuesta infidelidad de Luciano Castro: "Cuidame"

Según informó Juan Etchegoyen, la actriz tuvo un intercambio cargado de tensión con su pareja y le impuso límites tras descubrir el engaño ocurrido en España.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El fuerte reclamo de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras conocerse la infidelidad.

El fuerte reclamo de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras conocerse la infidelidad.

El vínculo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro atraviesa una etapa complicada tras la difusión de una supuesta nueva infidelidad del actor. En las últimas horas, se hicieron públicos fragmentos de la charla privada que mantuvieron ambos luego de que se filtraran audios y mensajes que evidenciaron el conflicto.

Los datos fueron difundidos por Juan Etchegoyen en su ciclo, quien detalló que la conversación estuvo marcada por la tensión y que la actriz habría planteado un ultimátum.

Durante la charla privada, según la información revelada, Siciliani tomó la palabra y le exigió a Castro una explicación clara.

El dolor detrás de la imagen pública

De acuerdo con lo que contó el periodista, Griselda Siciliani atravesó jornadas muy complicadas tras enterarse de la presunta traición. Aunque en algunos medios mostró una fachada tranquila, en privado su reacción habría sido de gran sufrimiento.

Juan Etchegoyen detalló que allegados a la actriz describen un cuadro completamente distinto al que se percibió públicamente, mencionando un fuerte desencanto y un proceso emocional intenso para poder afrontar lo sucedido. Además, el conductor señaló que se produjo un enfrentamiento marcado entre la pareja, sobre todo cuando empezaron a circular los audios y chats que dejaron al descubierto el conflicto.

El fuerte reclamo de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras conocerse la infidelidad.

Según relató Etchegoyen, “Griselda está destrozada”, reflejando el profundo impacto emocional que le habría causado la supuesta infidelidad. No obstante, la actriz decidió reunir fuerzas y mostrarse íntegra frente a los medios, con el objetivo de minimizar la repercusión del escándalo.

Durante la conversación privada, según los detalles difundidos, Siciliani tomó la iniciativa y le reclamó a Castro una aclaración contundente. En un intercambio mayormente dominado por ella, la actriz le habría preguntado si el episodio conocido era un caso aislado o si existían otras situaciones similares que aún no se habían hecho públicas.

De acuerdo con la crónica de Etchegoyen, Luciano Castro permaneció callado durante casi toda la charla y, hacia el final, afirmó que lo sucedido correspondía a un hecho aislado.

Según reveló Juan Etchegoyen, la actriz mantuvo una charla intensa con su pareja.

En ese instante, Siciliani decidió establecer un límite firme. Según el periodista, la actriz le lanzó un ultimátum preciso y contundente, poniendo énfasis tanto en su bienestar personal como en la forma en que se exponía ante los ojos del público.

Ultimátum y límites claros para el futuro de la relación

Según lo relatado, el mensaje que Siciliani le habría transmitido a Castro en medio de la mezcla de enojo y angustia fue algo así: “Te creo que fue solo esto, cuídame y no me expongas así ni tampoco te expongas vos. Si me entero de otra historia tomaré alguna decisión”.



La postura de la actriz dejó en claro que, más allá del sufrimiento, buscaba fijar límites precisos para definir si la relación podía continuar. La exigencia de transparencia y respeto se convirtió en el eje de la conversación, en un escenario donde la confianza se encontraba gravemente afectada.

Por su parte, Castro rompió parcialmente el silencio y admitió que la situación resultaba dolorosa, aunque el destino de la pareja sigue siendo incierto y dependerá de lo que ocurra de ahora en adelante.

