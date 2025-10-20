lunes 20 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 18:03
Griselda Siciliani anticipó detalles de la 3° temporada de "Envidiosa"

La actriz subrayó la repercusión global que alcanzó la serie de Netflix. Además, adelantó fragmentos nunca antes vistos y la incorporación de nuevos personajes.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
La actriz argentina Griselda Siciliani confirmó que la exitosa serie de Netflix, Envidiosa, regresará en noviembre.

La actriz argentina Griselda Siciliani confirmó que la exitosa serie de Netflix, Envidiosa, regresará en noviembre.

La actriz Griselda Siciliani anunció que la serie de Netflix, Envidiosa, volverá en noviembre con su tercera temporada. En su participación en el ciclo Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, no solo confirmó la fecha de lanzamiento, sino que también adelantó ciertos elementos de la historia que generaron gran expectativa.

Griselda Siciliani.
La actriz argentina Griselda Siciliani confirmó que la exitosa serie de Netflix, Envidiosa, regresará en noviembre con su tercera temporada.

El fenómeno global de Envidiosa

Envidiosa, con Victoria Mori como protagonista, se ha convertido en un referente dentro de las producciones argentinas. Desde su estreno, la serie se ha distinguido por fusionar con habilidad elementos de comedia y drama, dando lugar a una narrativa que conecta con audiencias de todo el mundo. Este impacto se refleja tanto en su popularidad en plataformas como Netflix, como en las múltiples traducciones y adaptaciones a distintos idiomas.

Según Siciliani, “esa fórmula mágica” radica en un reparto sólido y un guion capaz de capturar la complejidad de la naturaleza humana a través de un personaje que enfrenta una crisis existencial profunda. Este éxito ha superado todas las expectativas iniciales, motivando así la producción de nuevas temporadas.

La actriz destacó el éxito internacional de la serie de Netflix.

Los detalles de la nueva temporada de Netflix

El entusiasmo por la próxima temporada se intensificó durante la charla en Otro Día Perdido. Al referirse a la evolución del personaje de Victoria Mori, Siciliani bromeó sobre su propia interpretación: “Es una mierda, pero es un personaje que adoré interpretar desde el principio”, confesó.

La confirmación de que Daniel Barone estará al frente de la dirección en esta tercera entrega aumentó aún más la expectación. Siciliani se refirió con cariño a la colaboración, describiendo a Barone como una “belleza de persona”.

Adelantó escenas inéditas y personajes nuevos en el esperado regreso.

El impacto de Envidiosa en la vida y carrera de Siciliani

Para Siciliani, Envidiosa no solo constituye un hito profesional importante, sino que también ha dejado una huella profunda en su vida personal. Esta combinación de comedia y drama le ha brindado la posibilidad de explorar nuevas facetas dentro de su carrera y de establecer un vínculo más intenso con la audiencia.

La actriz argentina Griselda Siciliani confirmó que la exitosa serie de Netflix, Envidiosa, regresará en noviembre con su tercera temporada.

La actriz explica que cada temporada representa un desafío renovado, una oportunidad de “reinventarse” y de mostrar aspectos más genuinos de sí misma. Este crecimiento se ha visto potenciado por sus trabajos paralelos en otras producciones relevantes, como la serie biográfica sobre el expresidente Carlos Menem y su reciente interpretación de Moria Casán.

El tráiler de la segunda temporada de "Envidiosa"

