La picante respuesta de Griselda Siciliani sobre Luciano Castro

“Yo no opino de nadie, ni de nada que tenga que ver con mi vida y que no tenga que ver con el trabajo”, expresó, dejando en claro que prefiere no hacer comentarios sobre cuestiones personales y relaciones ajenas.

La actriz, que supo construir una imagen pública de discreción y profesionalismo, explicó que, como persona, desea llevar una vida donde se sienta querida por aquellos que la rodean. "A mí lo que me pasa, para ser totalmente honesta, es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina. Por eso soy actriz, soy Ariana y quiero que todos me quieran”, agregó con una sonrisa. Sin embargo, reconoció que entiende que esta expectativa es irreal y, en cierto sentido, "una fantasía".

"Cada uno tiene su estilo"

Más allá de su deseo de mantener buenas relaciones con todos, Siciliani subrayó que respeta las diferentes maneras en que las personas se expresan y llevan sus vidas. En ese sentido, destacó que hay quienes prefieren expresar abiertamente sus opiniones, mientras que otros eligen el silencio. "Así como yo no hablo, hay otros que sienten ganas de hablar, y ninguno está ni bien, ni mal”, explicó la actriz, marcando su postura tolerante y comprensiva frente a los diferentes enfoques de vida.

En cuanto a los comentarios específicos de Rojas, Griselda fue clara en señalar que estos no le generan una molestia grave. “Es algo que me incomoda. Obviamente, preferiría que nadie hable de mí de esa manera o de mi vida, pero tampoco es nada grave”, afirmó. Para Siciliani, el respeto a las opiniones y estilos ajenos es una parte fundamental de sus valores, y entiende que, aunque pueda haber opiniones que no comparte, estas no deben interferir en su vida o su tranquilidad.

La advertencia de Sabrina Rojas sobre las relaciones de Castro

Todo este revuelo comenzó cuando, en una entrevista, Sabrina Rojas realizó fuertes declaraciones sobre Luciano Castro, señalando que el actor tiene fama de “picaflor”. En tono irónico, Rojas bromeó al mencionar que ninguna de las parejas pasadas de Castro logró “salir invicta”, e insinuó que Siciliani podría atravesar la misma experiencia si su relación con el actor sigue adelante.

Estas palabras se sumaron a comentarios de Tartu, uno de los panelistas del programa Socios del Espectáculo, quien sostuvo que Luciano Castro es el “picaflor rey”, agregando más leña al fuego en una situación ya cargada de especulación mediática.

La paz interior de Siciliani y su compromiso con el respeto

A pesar del revuelo mediático, Siciliani dejó en claro que prefiere no darle demasiada importancia a los comentarios y sigue apostando por el respeto mutuo. “Si alguien dijera de mí alguna cosa que me parece ofensiva, por ahí no podría mantenerme tan fresca. Pero me parece que nadie ha dicho nada que me ofenda”, subrayó la actriz, quien se mostró agradecida por la posibilidad de expresarse sobre el tema, dejando atrás cualquier tipo de resentimiento o malentendido.

Para Griselda Siciliani, el respeto hacia los estilos de vida y opiniones ajenas es clave, y aunque prefiera mantener su vida personal en un ámbito más privado, asegura comprender que no todos optan por el mismo camino. “Cada uno vive como quiere y habla de lo que quiere. Somos todos libres y soy partidaria de respetar, dentro de lo que se pueda, las opiniones, las maneras y los estilos de los demás; que no tienen por qué ser iguales a los de uno”, concluyó Siciliani, dando cierre a una intervención que, sin duda, dejó una profunda reflexión sobre la libertad de expresión y el respeto en las relaciones interpersonales.