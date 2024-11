Sabrina Rojas señaló a Griselda Siciliani por su relación con Luciano Castro

Con dicha frase, la modelo insinuó que había tenido sospechas sobre una posible relación entre ellos desde hace un tiempo. A pesar de no querer entrar en detalles, insinuó tensiones no resueltas en sus comentarios.

Por esa razón, cada vez que Sabrina tiene la oportunidad de hablar, lanza dardos envenenados hacia Griselda . Por ejemplo, este jueves fue invitada en Ángel Responde (Bondi) y el presentador Ángel de Brito , sin dudarlo, mencionó a la actriz durante la conversación. “ Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular, es muy divertida cuando la ves en las notas”, comenzó opinando Rojas , con diplomacia.

La vedette mostró su descontento con la actriz porque habría interferido en su relación anterior con el actor.

“Pero yo tengo una cuestión de piel con ella por cosas de la vida, por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo… Entonces, me parece que definirlo, tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”, dijo, visiblemente molesta.

Fue en ese momento que la panelista Julieta Argenta preguntó si se refería a que el tiempo había validado su postura, y ella respondió: “No, a que todo vuelve. ¿Viste cuando tenés energías que no…?”. De Brito quiso saber si siempre fue así, y Rojas respondió: “No, me pasó después de historias de cosas”. “¿Te engañó con ella?”, insistió el conductor. “No voy a decir cosas”, cerró Sabrina, misteriosa.

Poco tiempo después de que Siciliani y Castro hicieran oficial su relación, Rojas quiso alertar a la actriz sobre una experiencia que vivió en primera persona. Esto ocurrió en el programa Socios del espectáculo (El Trece), donde Rodrigo Lussich, uno de los presentadores, llevó a cabo su habitual segmento “Los escandalones”. En este, se mostró un video en el que la conductora de Pasó en América (América TV) le advirtió a Griselda que tuviera precaución con su pareja, a quien calificó de desleal, haciendo alusión a Castro.

Flor Vigna y Sabrina Rojas insinuaron que hubo engaños en sus relaciones previas con el actor.

En el clip, se puede observar a Tartu afirmar que “Luciano es el picaflor rey”. En este contexto, Sabrina respondió de manera directa: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta”.

“Así que, Gri, crucemos los dedos para que esta vez seas tú y que no te ocurra lo mismo”, comentó de manera contundente y mordaz, aunque esta no fue la única insinuación que Sabrina dirigió hacia su ex. Por ejemplo, a inicios de julio, Luciano publicó una foto en Instagram en la que se le ve besando a su nueva novia, junto con el mensaje “Te amo”, y este acto romántico no pasó desapercibido para Rojas, quien reaccionó de inmediato en sus propias historias de Instagram.

En un video, la presentadora compartió reflexiones sobre cómo la soledad impacta a hombres y mujeres, añadiendo un comentario personal: “Es mejor estar sola que soportando a un idiota…”. Para subrayar aún más su mensaje, agregó: “Sin embargo, el idiota siempre halla a alguien que lo tolere”.

Asimismo, en relación a la foto que Luciano publicó con Griselda, Sabrina también realizó una observación en su programa, poniendo en duda los sentimientos de su ex y padre de sus hijos. “En enero y febrero él ama a una; de mayo a julio, a otra”, expresó en su momento, picante, en el ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli.

“Con Luciano estuve doce años y vivimos de todo”, continuó. “Momentos de m..., momentos hermosos, momentos que prefiero olvidar y otros que guardo en el recuerdo. Fuimos amigos, novios, fueron doce años muy revolucionados porque el Gordo es un chabón que pasa por todos los estados”, detalló. En el mismo sentido, aseguró que para ella es un capítulo cerrado. “Hoy trascendí, tengo cariño y nada de lo que hace él me estresa, salvo que tenga que ver con mis hijos”.