Sabrina Rojas estaría enamorada: ¿Quién es su nueva pareja?

Después de terminar su relación con Tucu López , Sabrina Rojas optó por dejar de lado el aspecto romántico y centrarse en su carrera. A pesar de ello, pronto surgieron especulaciones sobre una posible reconciliación con su ex pareja y padre de sus hijos, Luciano Castro.

Paula Varela reveló en su programa "Socios del Espectáculo" (El Trece) que la actriz habría decidido nuevamente embarcarse en una relación amorosa. “Ella es una figura del medio. Hace tiempo que se viene preguntando con quién andará. Tuvo sus ‘escandaletes’ porque su ex empezó a salir con alguien muy famoso , muy importante, por lo que se le pregunta a ella todo el tiempo en qué anda. Siempre sola, siempre sola, bueno. Estaba buscando y encontré con quién anda: es alguien del pasado, alguien con quien la hemos visto muy de jovencita. Podemos decir que es un ex con el que casi estuvo por casarse ”, indicó la panelista y descartó que fuera su última pareja.

“Estamos hablando de Sabrina Rojas: está, vamos a decirlo así, ‘visitándose’ con su ex, Juan Pablo Inigizian, al que dejó por Luciano Castro. Él es armenio, ya se comenzaron a seguir. Están teniendo algo”, agregó Paula sobre la presunta conquista de la conductora de Pasó en América (América).

La noticia fue dada a conocer por Paula Varela en Socios del Espectáculo.

“Ahí vemos que ella lo está siguiendo en Instagram. Yo hace poco hablé con Sabrina, le pregunté por él y se hizo la esquiva. Estaban ahí como teniendo algo. Viste que ella dice que nunca está sola. Bueno, ya sabemos que no lo está”, mencionó Varela a sus colegas en el set. Además, la periodista mencionó que pensaba que él estaba con Daniela Urzi: “Él la dejó y ahora está con ella”, agregó rápidamente, sugiriendo que Rojas y Inigizian se reencontraron después de su separación con la modelo, con quien fue visto a principios de este año en Punta del Este, Uruguay.

No es la primera vez que Sabrina Rojas se ve envuelta en rumores de una nueva relación. A mediados de abril pasado, surgieron especulaciones sobre su vínculo con Juani Martino, hermano de la periodista Majo Martino. Todo comenzó cuando él compartió una foto en la que se mostraba la mitad del rostro de una mujer rubia, lo que desató especulaciones sobre un posible romance. Esta imagen causó revuelo en las redes, ya que desde su separación con El Tucu López, Sabrina no había sido vista acompañada por nadie.

La modelo estaría siguiendo la cuenta de su exnovio, la cual se encuentra privada en la red social.

Luego, durante una transmisión de LAM (América) en ese momento, Yanina Latorre mencionó: “La selfie que subió Juan con Sabrina. No la arrobó, pero al periodista Gustavo Méndez le había llegado hace unos días el rumor de que estaban juntos”.

Inmediatamente, Pía Shaw contactó a Sabrina, quien respondió con un mensaje de voz explicando que “todo era mentira”. “Ya sé que Yanina no me va a creer, pero tenemos un grupo de amigos en común que sí están de novios y últimamente nos venimos viendo seguido. Viste lo que hacés después de un par de fernets, que te sacás unas fotos y después te arrepentís. Somos amigos y no pasa nada”, afirmó Sabrina.

