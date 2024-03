¿Luciano Castro y Sabrina Rojas nuevamente juntos?

“Esto yo lo sabía pero como no veníamos haciendo el tema no lo comenté. Me parece que es algo lindo”, reveló Estefi en diálogo con Carmen Barbieri y Lucas Bertero, otro de los panelistas. “Creo que Sabrina y Luciano tienen un vínculo muy fuerte, de muchos años, tienen hijos en común”, agregó.

Luego comentó: “Y también creo que Sabrina debe ser la única persona que lo aguanta, porque cada uno tiene sus manías y sus formas”. Asimismo, remarcó las diferencias entre el actor y la bailarina: “Luciano tiene eso que se levanta a las 6 de la mañana, le gusta ir a surfear... Flor capaz quería ir a cantar, hacía shows de noche en boliches y nada que ver con Luciano”.

Los últimos cruces entre Vigna y Rojas

Lucas Bertero dio su opinión sobre la última ex de Luciano Castro: “Es un lobo disfrazado de corderito”. El comentario descolocó a Estefi Berardi, quien terminó reconociendo que la cantante tuvo actitudes poco agradables con ella.

Cabe recordar que la última semana, tanto la bailarina como la actriz protagonizaron una guerra mediática luego de que Vigna dijera en televisión que Sabrina tuvo mucho que ver en su separación de Luciano.