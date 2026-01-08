Qué pasó con Luciano Castro y por qué está otra vez en el centro de la polémica

En las últimas horas , Luciano Castro y Griselda Siciliani volvieron a quedar en el centro de la polémica tras versiones que aseguran que el actor le habría sido infiel en un viaje laboral a España . Mientras los trascendidos ganaban fuerza, Castro realizó una publicación en redes sociales junto a su hijo Faustino , un gesto que llamó la atención de sus seguidores .

Los detalles. Graciela Alfano contó la decisión que tomó con los hombres luego de que ex pareja le fue infiel

“ Feliz cumple , Faus . Te amo , hijo”, escribió el actor , desentendiéndose de las versiones que circulaban y dejando en evidencia que su foco está puesto en el ámbito familiar .

Poco antes, también había difundido un video con imágenes destacadas de su descanso en Brasil , donde se lo ve disfrutando junto a Griselda Siciliani .

De acuerdo a lo informado por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show ( eltrece ), la tercera persona involucrada en la historia sería la actriz y bailarina de origen español-danés Sarah Borrell .

El posteo de Luciano Castro junto a Griselda Siciliani

Luciano Castro con Griselda Siciliani en Brasil.

Qué dijo la mujer con la que Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani

En medio de las versiones que apuntan a una supuesta traición de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Sarah Borrell, señalada como la tercera en discordia, decidió dar su versión sobre el vínculo que mantuvo con el actor durante su estadía en España.

En una entrevista con Puro Show (eltrece), la actriz relató que el primer contacto se dio mientras ella trabajaba como moza en un restaurante. “Fue un día al brunch, charlamos. Después volvió a la semana y se sentó afuera, pidió su jugo verde y hablamos un poquito”, reconstruyó.

Aseguran que Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani en Madrid.

Según su testimonio, desde ese encuentro notó un interés especial por parte de Castro. “Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más. Me preguntó de dónde era y qué hacía. Le dije que de Dinamarca y que era actriz y bailarina. Él me dijo que también era actor. El primer beso fue después, él me besó primero”, afirmó.

Uno de los aspectos que más sorprendió del testimonio estuvo relacionado con cómo se presentó Castro y con el hecho de que ella no haya intentado averiguar demasiado sobre su identidad antes de involucrarse.

Al ser consultada sobre si le pidió el apellido o si buscó sus redes sociales para saber con quién estaba tratando, Sarah fue directa y admitió que le resultó extraño que él no le compartiera su cuenta de Instagram.

“En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”, señaló. De todos modos, relativizó la situación: “Tampoco estaba tan metida en eso, tengo otras cosas que hacer. Pensé que sería igual que con todo el mundo”.

En ese contexto, contó que el actor la invitó a asistir a una obra teatral en la que él actuaba. “Me dijo que vaya con una amiga o algo, pero al final nunca fui porque no podía”, explicó. Al referirse al vínculo entre ambos, fue clara: “La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él”. Según detalló, su interés pasaba más por una cuestión profesional: “Quería conocer gente del mundillo como artista”.