Graciela Alfano contó la decisión que tomó con los hombres luego de que ex pareja le fue infiel. 

Luego de sufrir numerosas infidelidades por parte de su ex, Graciela Alfano tomó una tajante decisión respecto a su vínculo con los hombres de cara a su futuro. La ex vedette estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y dio detalles de su separación.

Luego, la invitada agregó: “Bueno, después dejó de pensarlo, creo. En unos meses. Pero en ese momento él tomó el teléfono. Me resultó muy divertido en ese momento, pero después... O sea, cuando ya toma todo, el teléfono y ya quiere hacer todo como él. Y entonces ya no, paremos un poco. Después de cada relación decido hacer un poco de introspección . Él se portó bastante mal, se portó horrible . No solamente era infiel , no solamente miraba a otras señoritas, sino que se daba a la conquista en mi cara ”.

Indignada con los recuerdos de la situación, la modelo detalló: “Entonces para mí es una falta. Delante tuyo y delante mío ya era una falta de respeto. Yo me agarré ese sesgo cognitivo que dice: “No, yo estoy viendo mal. Esto es un chiste”. Él en un momento me dice y reconoce: “No, pero mira que sincero que soy”. Yo le dije: “Mentime. ¿Quién quiere escuchar esas cosas o que te pasen?”. La verdad que ahora lo cuento con un poco de gracia porque ya pasó, pero en el momento era horrible. Yo era la tóxica. Me puse a gritar de una manera. Y después dije: “No, no me gusta ser la tóxica”.

image.png

Por último, Graciela expresó por qué decidió contar estos detalles de su vínculo a pesar de ser vergonzosos: “Y lo peor es que yo creo que ni se daba cuenta. Yo en un momento creía que estaba desfrontalizado como mi abuelo. Yo decidí hablar de esto porque le pasa a muchas mujeres que se lo aguantan, que creen que no deben hablar. Y yo creo que hay que decirlo y alentar a las mujeres. La falta de respeto, no. Una cosa es lo que se arregla en una pareja con tiempo, familias, en fin, yo no me meto en otras cosas, pero cuando una mujer se siente que no la respetan y normalmente va de mal en peor, o sea, cuando se empiezan estas conductas”.

Graciela Alfano reveló la verdad sobre la foto íntima con Ronaldinho

Graciela Alfano se volvió tendencia en las redes sociales por compartir varias fotos sensuales. En la mesa de Mirtha se tocó un tema que había generado gran revuelo en las plataformas digitales: su foto desnuda en la ducha.

image.png

La imagen, que rápidamente se viralizó, provocó numerosas especulaciones sobre quién había sido el responsable de tomarla. Los rumores apuntaron a Ronaldinho, el famoso futbolista brasileño con quien la diva había coincidido en un evento días antes, lo que desató una serie de comentarios y suposiciones sobre un supuesto romance entre ambos.

En "La Noche de Mirtha", la conductora no dudó en preguntar directamente: “¿Te hiciste una foto desnuda?”. La respuesta fue franca y sin tapujos: “Sí, es que me encanta. Estoy muy bien con mi cuerpo”.

Sin embargo, la mítica conductora continuó indagando sobre el origen de la fotografía y preguntó quién había sido el responsable de la toma. Fue entonces cuando Graciela aclaró todos los rumores, asegurando que el excrack de la Selección de Brasil no estuvo involucrado en la foto que tanto dio de qué hablar.

image.png

“Me lo han preguntado porque justo me había encontrado con Ronaldinho. Viste que la gente inventa. Saqué una foto con Ronaldinho en el ascensor y todos creían que él me había sacado la foto”, explicó Graciela con humor.

“Le dije a la chica del hotel, 'te tienes que quedar inmóvil aquí. No te puedes mover porque mi brazo está tapando justo lo que tiene que tapar. No te muevas'. Sacó una toma buenísima. Se viralizó y bueno, me encantó”, contó con total naturalidad.