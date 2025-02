¿Qué hacer si tu amiga es infiel? El polémico debate en redes de unas amigas

“Se armó debate, ¿qué harían ustedes con su amiga?”, comentó una de las chicas en el video, y luego explicó a sus seguidores: “Supongamos que sos muy amiga de una piba que está de novia y le es infiel a su pareja. Pero vos no sos amiga del novio ”. Frente a esto, se cuestionaron: “¿Qué hacés?”.

La primera de las jóvenes dijo: “ Todas respondimos y coincidimos que le diríamos ‘che, sos una estúpida, decíselo a tu novio’. Pero lo que yo digo es que si ella decide no comentárselo y seguir en esa relación, yo tomaría distancia de esa amiga porque si le hizo eso a alguien que quiere tanto a mí me puede hacer cosas peores ”.

Por otro lado, la otra chica puntualizó: “Yo creo que la relación de amigos y de novios son independientes . Cada una es distinta. Y en definitiva, si tu amiga confía en vos como para contarte esto y vos te distancies por algo que no influye en tu relación con ella y es de amiga medio medio ”.

Ambas amigas tenían posturas totalmente distintas.

Estas opiniones provocaron polémica en las redes sociales, dando lugar a otro debate. “Me alejo de gente que no valora a la gente que lo quiere… ¿Cómo podés estar cerca y relacionarte con gente así? Me separé de gente por menos que eso”, señaló un usuario.

“Sé que en Twitter o las redes en generales son súper ‘moralista’, pero a mí lo que haga mi amigo con su pareja no me incumbe. Los problemas de pareja se quedan en la casa y ya. Alejarse de un amigo por ponerle los cuernos a su pareja me parece ridículo”, apuntó otro.