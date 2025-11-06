"Te extraño, infiel": el mensaje pintado en un auto que apareció luego de una fiesta

Un Peugeot 207 cubierto de mensajes sentimentales y reproches se convirtió en el centro de atención de miles de usuarios en redes durante la noche de Halloween en San Juan . El auto , que estaba estacionado en el predio de un boliche del Médano de Oro , mostraba un mensaje particular : “Te extraño, volvé hdp. Infiel” .

Redes sociales. Viral: terminó una cita por el gesto de la otra persona y generó repercusión en TikTok

Redes sociales. Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

De esa forma, este hecho se convirtió en uno de los sucesos más comentados y virales del fin de semana , según reportó Canal 13 San Juan . Las fotos y videos del auto vandalizado se difundieron con rapidez en redes sociales , especialmente en TikTok , donde la usuaria @ericabeatrizagu41 compartió el clip bajo el título: “Vas a Bailar y te encontraste con esto a la salida jajaja”.

Las inscripciones en el vehículo mezclaban mensajes románticos y quejas , provocando tanto la curiosidad como la diversión de quienes vieron la publicación. La diversidad de frases hizo que muchos seguidores se preguntaran cuál sería la historia detrás de este llamativo episodio .

La viralización del Peugeot 207 provocó una ola de comentarios sarcásticos y especulaciones sobre la identidad de los involucrados.

La difusión del caso desató un aluvión de comentarios en redes , que iban desde la sorpresa hasta el humor sarcástico . Algunos usuarios hicieron bromas sobre la identidad de la persona que escribió los mensajes, mientras que otros se sumaron al clima festivo del hecho.

La creatividad y el humor de los usuarios de redes sociales intensificaron la difusión del auto pintado en San Juan.

Una usuaria escribió con ironía: “Chicas, pongan su nombre, así no confundimos al infiel”, y otra reacción decía: “Esa te ama”. Varios internautas celebraron la situación con frases como: “Amo cuando pasa eso, algo habrá hecho”, mostrando el tono desenfadado que predominó en las plataformas digitales.

Según informó Canal 13 San Juan, pocas horas antes, la Policía provincial había realizado un operativo de tránsito en la zona y procedió a clausurar el boliche, lo que aumentó la visibilidad del episodio y contribuyó a la propagación masiva de las imágenes del vehículo pintado.

Embed @ericabeatrizagu41 vas a Bailar y te encontraste con esto a la salida jajaja sonido original - Erica

La identidad del dueño del Peugeot 207 y del responsable de los mensajes sigue siendo un misterio. La combinación de un suceso inusitado, su viralización en redes sociales y la presencia de operativos policiales aseguró que el episodio se convirtiera en tema central de la conversación local.

Según destacó Canal 13 San Juan, las reacciones más llamativas mostraron cómo la imaginación y el humor de los usuarios amplificaron el impacto de la situación.

Entre chistes y especulaciones, la comunidad en línea continuó siguiendo de cerca el enigma sobre quién escribió los mensajes y el destino del supuesto “infiel”, manteniendo activa la discusión sobre el vehículo intervenido durante la masiva celebración de Halloween en San Juan.