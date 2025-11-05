A la izquierda, el mapa modificado. A la derecha, el mapa original publicado por @BlackMaps.

A la izquierda el mapa desinformante, a la derecha el mapa realizado por Chequeado con información oficial de los resultados de las elecciones legislativas

A la izquierda el mapa desinformante, a la derecha el mapa con las divisiones por departamentos del IGN

No, este mapa viral no muestra el resultado de las elecciones 2025 por departamento: está manipulado

Turismo. Hace unas escapadas a este pueblo de Salta ubicado en lo más alto del país y saca unas fotos únicas

En X, Instagram y Facebook se viralizó un mapa que muestra supuestos resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, divididos por departamentos. La imagen muestra un mapa pintado con mucho más azul que violeta, lo que supone un resultado electoral favorable a Fuerza Patria y no a La Libertad Avanza (LLA).

No, este mapa viral no muestra el resultado de las elecciones 2025 por departamento: está manipulado

Pero esto es falso . Tanto las divisiones departamentales que presenta como los resultados electorales asignados no se corresponden con la información real publicada por organismos oficiales. El resultado del escrutinio provisorio muestra que LLA obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional y que ganó en 15 de las 24 provincias.

En el escrutinio definitivo, que es el que tiene valor legal y que ya concluyó en la mayoría de las provincias, no se revirtió el resultado informado en el provisorio en ningún caso. Al momento de publicado este chequeo, resta conocer el de la provincia de Buenos Aires.

Ni las divisiones ni los resultados coinciden con los datos oficiales

La división territorial del mapa viral en departamentos es errónea. Si se compara con el mapa del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se observa que la organización departamental del territorio nacional es distinta a la que se ve en el mapa manipulado.

Por ejemplo, en algunas zonas de las provincias de Río Negro y La Pampa se ven muchas más divisiones departamentales en el mapa del IGN que en el mapa viral.

reverso A la izquierda el mapa desinformante, a la derecha el mapa con las divisiones por departamentos del IGN

A la izquierda el mapa desinformante, a la derecha el mapa con las divisiones por departamentos del IGN

Además, Chequeado —medio que, junto a AFP, coordina la alianza Reverso- realizó un análisis de los resultados publicados de manera oficial en el sitio resultados.elecciones.gob.ar, comparando la división por departamentos de cada provincia con las que aparecen en el mapa viral. En el análisis de este medio se incluyó dentro de Fuerza Patria a listas que, si bien no utilizaron textualmente ese sello, son aliadas a nivel nacional. En la pestaña ‘territorios’ se puede ver la subdivisión y qué partido ganó en cada departamento.

Por ejemplo, en este link se puede observar la división oficial de la provincia de Buenos Aires, que difiere completamente de la que muestra la pieza desinformante.

Si se analiza por departamentos, se pueden ver algunos ejemplos por provincia donde se detectan los errores en el mapa viral. En Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, los 3 departamentos que componen Tierra del Fuego, ganó La Libertad Avanza, por lo que el color es violeta. En el mapa viral los 3 departamentos están de celeste, el color de Fuerza Patria.

image

https://public.flourish.studio/visualisation/26006706/

Lo mismo ocurre en los departamentos del centro de la provincia de Buenos Aires, como Tapalqué, Bolívar, 25 de mayo, 9 de Julio o Bolívar. Si se busca en el mapa de esta nota por nombre de departamento, se puede observar que son de distritos donde ganó La Libertad Avanza, no Fuerza Patria.

Reverso A la izquierda el mapa desinformante, a la derecha el mapa realizado por Chequeado con información oficial de los resultados de las elecciones legislativas

A la izquierda el mapa desinformante, a la derecha el mapa realizado por Chequeado con información oficial de los resultados de las elecciones legislativas

Hasta el momento, todas las provincias que concluyeron el escrutinio definitivo revalidaron las posiciones del escrutinio provisorio. Incluso en distritos que finalizaron con diferencias muy exiguas entre el primero y el segundo puesto, como Chubut, Neuquén y Chaco, con La Libertad Avanza en el primer puesto, o Santa Cruz, La Pampa y La Rioja, con Fuerza Patria a la cabeza.

Es altamente probable que el mapa se haya hecho con inteligencia artificial

Para analizar si la imagen tenía algún indicio digital propio de contenido generado sintéticamente, se utilizó AI or Not, una herramienta especializada en detección de piezas creadas por inteligencia artificial.

El resultado confirmó que existe una alta probabilidad (“likely AI generated”) de que el mapa haya sido generado de forma artificial. Además, se puede ver la marca de agua de Gemini -la IA de Google- en la imagen abajo a la derecha.

El contenido también fue desmentido por el propio usuario de X @BlackMaps, que realiza mapas reales. Como se ve en la siguiente imagen, el usuario publicó un mapa que sirvió de base para el contenido viral. “Agarraron un mapa mio y lo pasaron por IA para mentir”, señaló.

Reverso A la izquierda, el mapa modificado. A la derecha, el mapa original publicado por @BlackMaps.

A la izquierda, el mapa modificado. A la derecha, el mapa original publicado por @BlackMaps.

En resumen, el mapa no refleja la realidad de la organización territorial argentina ni los resultados reales de las elecciones legislativas, según se desprende del sitio oficial y la división geográfica del Instituto Geográfico Nacional.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

Autora: Rosario Marina

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Anella Reta (AFP)

—