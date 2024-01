Encontró a su pareja con otra mujer, lo enfrentó y se volvió viral

Un video publicado en TikTok mostró una inusual confrontación en un triángulo amoroso, donde esta mujer no dudó en encarar a su pareja.

Esta mujer no dudó en encarar a su pareja tras verlo con su amante.

En una situación que parece ser la revelación de una traición en vivo, ella opta por confrontar a su pareja y le demanda que le devuelva la motocicleta. "Fabián, dame la cara", le grita a su pareja para que la encare. Después de no recibir respuesta, se dirige hacia el acompañante del hombre. “ ¡Atrevida! Es mi esposo . Ya mismo me pasan las llaves de la moto”.

La reacción de la mujer al encontrar a su pareja

El joven trató de ignorar las quejas de su pareja, pero al final cedió a su solicitud y se levantó para dirigirse hacia donde estaba estacionada la moto, a poca distancia de allí. Aunque la disputa se calmó, instantes después la mujer sorprendió a la presunta amante arrojándole el contenido de uno de los vasos en la cara, lo que la desconcertó.

Al final, la pareja opta por huir del altercado en la motocicleta. El vídeo iba acompañado de la leyenda "cuando el colágeno traiciona a mi tía" y causó un gran revuelo en la plataforma social.

La reacción de los usuarios de internet no se hizo esperar, con más de 2.4 millones de visualizaciones y 177 mil votos positivos. “Por eso me da miedo tener mi colágeno, porque en unos años seré esa doñita con mi Fabián”, “Chicas, por eso hay que ahorrar para la vejez y ser la patrona”, “Todos hablando de Fabián y la moto, pero nadie habla del agua que le tiró y le cae al que va pasando por detrás” y “Fabián es inteligente, no quiere perder su moto”.