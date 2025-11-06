Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Durante las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta sobre dos ciclones tropicales que se forman en el sur de Brasil, generando desde este jueves 6 de noviembre , fuertes tormentas, vientos intensos y un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, incluida la provincia de Jujuy.

Según dio a conocer el SMN, las temperaturas sufrirán un marcado descenso en gran parte de la Argentina debido al doble ciclón que se desarrollará en Brasil. De esa forma, a partir de este jueves 6 de noviembre, las mínimas en la región metropolitana rondará los 7°C. Y el sábado habrá mínimas de 6 grados durante la mañana, aunque las máximas durante el resto del día, rondarán los 20 grados.

Sin embargo, el impacto no se sentirá solo en la zona del AMBA. Hay 14 provincias en las que los especialistas emitieron alertas debido a este hecho climático.

Desde este jueves, la llegada del sistema ciclónico generará un frente de fuertes tormentas y lluvias intensas. Las precipitaciones, en algunos casos localmente fuertes, afectarán a las provincias del Litoral: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa están con alertas.

Pero el fenómeno también avanzará hacia el centro en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También se esperan precipitaciones en el Norte y Cuyo, incluyendo Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, además de la propia provincia de Buenos Aires.

Qué se sabe del doble ciclón en Brasil

MetSul Meteorología, observatorio brasileño, informó que el fenómeno se está gestando desde este último domingo. Y elevaron los niveles de alerta para el próximo fin de semana, que es cuando el doble ciclón se sentirá con fuerza.

El informe detalla que uno de los ciclones se formará en Río Grande do Sul, comenzará este jueves y su impacto se extenderá hasta el sábado, con valores de presión muy bajos. En promedio estarán entre 994 o 995 hPa.

La baja presión hará que en el sur de Brasil se sientan vientos muy fuertes. Pronostican que serán cercanos a los 100 kilómetros por hora. Y también habrá acumulación de agua por fuertes lluvias. Se pronostica más de 100 mm en menos de 24 horas.

El ciclón que se está formando en Brasil es un fenómeno atmosférico caracterizado por una rápida rotación de masas de aire alrededor de una zona de baja presión, lo que genera vientos intensos, lluvias abundantes y condiciones climáticas severas.

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy: qué dice el pronóstico del SMN

Siguiendo el pronóstico emitido por el SMN para la provincia de Jujuy, se esperan cuatro jornadas inestables con bajas temperaturas —considerando la época—, así como la presencia de lloviznas y lluvias débiles.

Estas condiciones se extenderán desde este jueves hasta aproximadamente el domingo; las máximas previstas rondarán entre 20°C y 24°C, con días de cielo totalmente cubierto, probabilidad de niebla por las mañanas y lluvias persistentes.