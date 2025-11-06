jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 11:16
Convenio.

La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre

"No más bardo" es una campaña contra el bullying en redes sociales y se suma junto a URKU de la 3era edición de Jujuy Corre que se realiza el 16 de noviembre.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La campaña contra el bullying No más bardo se suma a Jujuy Corre

La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre

La campaña de lucha contra el bullying “No más bardo” en redes, liderada por el diputado provincial Juan Jenefes, se suma a la 3era edición de “Jujuy Corre” que se realiza el domingo 18 de noviembre.

Al respecto, Jenefes dijo: “La idea de sumar “No más bardo” a la carrera de Jujuy Corre es para apoyar esta lucha contra el bullying digital y promocionar este tipo de campañas. Siempre la idea es en la camisera estar con el mensaje de esta campaña para pelear contra este tipo de situaciones”, sostuvo el legislador provincial.

Por su parte, Aldana Noceda, Secretaria de Deportes, dijo: “Nosotros venimos colaborando en todos los eventos y maratones con toda la estructura de recursos humanos y el capital que tenemos y este año estamos muy contentos de ser parte de este evento y estar aportando al desarrollo deportivo. Además “Jujuy Corre” ya es un evento reconocido a nivel nacional".

En cuanto a las categorías, cabe recordar que Jujuy Corre será de 2K inclusiva, 8k, 10k y 21k en donde se espera una gran concurrencia de deportistas y familias en general de toda la provincia y el país.

Por su parte, Santiago García Gnecco, uno de los coordinadores de URKU, dijo que si bien ya es la tercera edición de Jujuy Corre, “en esta oportunidad estaremos aportando toda nuestra logística en los circuitos. Les recordamos a la gente que las acreditaciones se realizarán el sábado 15 de noviembre desde las 9 de la mañana en Infinito por Descubrir y el domingo los esperamos con todo listo”.

Desde la organización también solicitan puntualidad, sobre todo para aquellos que corren los 21K porque, debido a la cantidad de kilómetros, se larga a las 8 en punto.

La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre
La campaña contra el bullying

La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre

Guillermo Lobo estará en la maratón y transmitirá para TN

Además llegará a la provincia el periodista jujeño Guillermo Lobo, que trabaja en TN desde hace varios años y realizará salidas para todo el país con una cobertura especial, tal como lo hizo en las otras ediciones.

Por último, Mariel Sadir, Directora del Área de Inclusión de la Municipalidad, también formará parte de esta edición junto a la categoría participativa de los 2k: “La idea es que todos puedan asistir, adultos mayores, niños, no solamente personas con discapacidad. Estamos muy felices ya que consideramos que el deporte conecta con todos y salva vidas”.

