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31 de marzo de 2026 - 10:31
Jujuy.

Semana Santa más cara en Jujuy: cuánto subieron los huevos, el pescado, el choclo y la rosca

La comparación de Semana Santa en Jujuy entre 2025 y 2026 deja una foto desigual según el producto: hubo aumentos marcados, pero no en todos los rubros.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Comida y dulces de Pascua

La mesa de Semana Santa en Jujuy llega este año con una diferencia clara respecto de 2025: los aumentos no fueron parejos. Si se comparan los relevamientos realizados por Canal 4 y Todojujuy en ambos años, el mayor salto aparece en los huevos de Pascua y en varios tipos de pescado, mientras que el choclo se mantuvo mucho más estable.

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El dato de fondo es que en Jujuy el consumo típico de estas fechas sigue muy atado al bolsillo. En 2025 ya había preocupación por los precios, pero en 2026 el panorama aparece más tensionado en los productos dulces y en la pescadería, mientras que algunos ingredientes tradicionales para las humitas muestran una variación mucho menor.

Pascua: por qué comen huevos de chocolate
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huevos de Pascuas:

Uno de los datos que más preocupa al sector es que, si bien la gente pregunta precios y consulta productos, las ventas no terminan de despegar. “Hay muchas consultas todo el tiempo pero las compras están bastante caídas”, afirmó Delgado.

Huevos de Pascua: el rubro que más se sintió en el bolsillo

En 2025, en San Salvador de Jujuy los huevos grandes de primeras marcas se conseguían entre $14.000 y $23.000, mientras que las segundas y terceras marcas se ubicaban entre $11.000 y $17.000. En emprendedores, además, había opciones chicas desde $500 o $600.

En 2026, la foto local cambió. TodoJujuy relevó que los huevos más accesibles de emprendedores locales arrancan desde $1.000, los medianos rondan los $5.000 y los grandes superan los $10.000, mientras que otras coberturas sobre el mercado marcaron que algunas opciones de marcas o presentaciones premium ya pasan los $30.000.

Si se toma el piso más bajo del mercado artesanal o de cercanía, el salto es muy visible: pasar de $500-$600 en 2025 a $1.000 y $2.000 en 2026 implica una suba aproximada de entre 66% y 100% para el segmento más económico.

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Uno de los consejos importante tiene que ver con la higiene del lugar y las personas que trabajan en &eacute;l. La manipulaci&oacute;n de la carne del pescado debe esta ajena a cualquier otro movimiento.

Uno de los consejos importante tiene que ver con la higiene del lugar y las personas que trabajan en él.

La manipulación de la carne del pescado debe esta ajena a cualquier otro movimiento.

Pescado y choclo: una suba fuerte en pescadería y una calma relativa en la verdulería

Subas en los precios de pescados

En el pescado, el aumento fue mucho más marcado que en el choclo. En 2025, una pescadería local tenía la merluza en $12.000 el kilo, el atún en $15.000, el surubí en $20.000 y el sábalo en $9.500.

En 2026, los precios mostraron diferencias: la merluza pasó a $19.000 el kilo, el surubí a $34.000, el filete de atún a $21.000, el pejerrey a $21.000, el patí a $20.000 y la trucha a $28.000.

Solo con esos ejemplos, la merluza subió alrededor de 58% en un año y el surubí 70%, dos aumentos que muestran por qué el pescado volvió a ser uno de los rubros más sensibles de la canasta de Pascua.

El choclo, el más estable

Con el choclo pasó otra cosa. En 2025, en el Mercado Central y ferias mayoristas la docena costaba $4.000 y la bolsa completa $12.000. En 2026, TodoJujuy informó que tanto el choclo amarillo como el blanco rondan también los $5.000 y $4.000la docena, con ventas por unidad a 2 por $ 1.000 en el caso de los amarillos y 3 por $1.000 en el caso de los blancos.

El choclo, protagonista de la Semana Santa 2026
El choclo, protagonista de la Semana Santa 2026

El choclo, protagonista de la Semana Santa 2026

La rosca de pascuas con insumos que no parar de subir

En el caso de la rosca de Pascua la tendencia 2025-2026 conviene mirar los informes nacionales, que este año ubicaron los aumentos de costos y precios entre 35% y 40%, con referencias de $5.150 para una rosca industrial de 400 gramos y de $13.000 para una artesanal de 500 gramos.

Preocupación en la caída de las ventas de Semana Santa

En la previa de Semana Santa, los huevos de pascua con chocolate vuelven a ocupar un lugar central en vidrieras y góndolas, pero este año el movimiento comercial no acompaña como en otras temporadas. En Jujuy, comerciantes del centro capitalino advierten una caída importante en las ventas y señalan que el fuerte aumento de los costos impactó de lleno en los precios finales.

Verónica Delgado, comerciante de San Salvador de Jujuy, confirmó que el panorama viene complicado. “Están bastante caídas las ventas porque prácticamente subió casi el doble todo lo que es insumos para hacer los huevos y los huevos ya realizados también”, explicó.

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