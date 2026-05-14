Rescataron un colectivo con pasajeros que quedó atrapado en un río en Paicone

Un colectivo que trasladaba pasajeros quedó varado en medio del cauce del río San Juan de Oros, en la zona de Ciénaga de Paicone, en el departamento Santa Catalina. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles y motivó un operativo conjunto entre efectivos policiales y vecinos de la comunidad.

Jujuy. El Chañi: un hombre desbarrancó junto a su mula y hay un intenso operativo de rescate

Según la información difundida, el vehículo transportaba lugareños y docentes cuando quedó atrapado en el río. Personal policial tomó conocimiento de la situación y acudió al lugar para asistir a los ocupantes y coordinar las tareas de rescate.

Ciénaga de Paicone se encuentra en el departamento Santa Catalina, en una región donde el tránsito depende muchas veces del estado de caminos, pasos naturales y condiciones climáticas.

Ciénaga de Paicone se encuentra en el departamento Santa Catalina, en una región donde el tránsito depende muchas veces del estado de caminos, pasos naturales y condiciones climáticas.

Trabajo conjunto para liberar el colectivo

Las tareas demandaron la participación de policías y vecinos de Ciénaga de Paicone, quienes trabajaron de manera coordinada para sacar el colectivo del cauce.

El operativo incluyó excavación alrededor del vehículo y maniobras de fuerza conjunta para permitir que pudiera avanzar. Finalmente, el colectivo fue liberado y logró continuar su trayecto.

A pesar del susto y de las dificultades del terreno, no se registraron personas heridas. Tampoco se informaron incidentes posteriores al rescate.

El río San Juan de Oros atraviesa una zona de la Puna jujeña donde las condiciones del terreno pueden complicar la circulación, especialmente en pasos de cauce y caminos rurales.