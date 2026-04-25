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25 de abril de 2026 - 20:51
Deportes.

Gimnasia de Jujuy rescató un valioso punto en Rafaela y sigue arriba

En el marco de la fecha 11 de la primera Nacional, Gimnasia de Jujuy obtuvo un buen punto en su visita a Rafaela. Fue 0 a 0 en el estadio Nuevo Monumental.

Por  Agustín Weibel
Buen empate de Gimnasia de Jujuy en Rafaela.&nbsp;

Buen empate de Gimnasia de Jujuy en Rafaela. 

En el estadio Nuevo Monumental, Gimnasia de Jujuy sumó una igualdad sin goles frente a Atlético Rafaela por la undécima jornada de la Primera Nacional.

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En un partido equilibrado y de ritmo intenso, el conjunto del norte argentino consiguió un resultado positivo que le permite continuar como líder de su zona. A pesar de haber quedado con un jugador menos durante gran parte del encuentro, el equipo mostró orden y determinación para sostener el marcador.

Lejos de replegarse por completo, la visita también generó situaciones que pusieron en aprietos al elenco local, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales. La actitud competitiva fue uno de los aspectos más destacados en un contexto adverso.

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Con este resultado, el equipo dirigido por Hernán Pellerano alcanzó las 22 unidades, consolidándose en lo más alto de la tabla. Sus principales perseguidores continúan a cierta distancia, aunque con partidos pendientes que podrían ajustar la lucha por la punta.

Pensando en lo que viene, el próximo desafío será en casa, cuando reciba a Deportivo Maipú en el estadio 23 de Agosto, con la intención de reencontrarse con el triunfo ante su gente.

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