Darán una capacitación gratuita en primeros auxilios: cuándo y dónde

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, anunció la realización de la capacitación gratuita denominada “ Primeros Auxilios … Mi Caja de Herramientas Emocionales”, una propuesta destinada a brindar herramientas vinculadas al manejo de las emociones y el acompañamiento en situaciones de crisis.

Según informaron desde el municipio, la iniciativa tiene como objetivo generar espacios de formación y reflexión sobre la importancia del bienestar emocional y el autocuidado, teniendo en cuenta el impacto que pueden generar el estrés y la angustia sostenidos en el tiempo sobre la salud integral de las personas.

Durante los encuentros se abordarán diferentes estrategias relacionadas con la gestión emocional, la autorregulación, el manejo del estrés y el fortalecimiento de habilidades personales y comunitarias para afrontar situaciones complejas. Además, se buscará promover la solidaridad y el acompañamiento entre pares.

Destinada al público en general

La capacitación estará abierta a toda la comunidad y se desarrollará de manera presencial en el Centro Cultural Héctor Tizón, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 1302, en barrio Centro.

El ciclo contará con cinco encuentros programados para los martes 19 y 26 de mayo, y 2, 9 y 16 de junio, en el horario de 10:30 a 12:30 horas.

Desde la organización indicaron además que se entregarán certificados de asistencia a quienes participen de la propuesta.

Cupos limitados e inscripción previa

Las autoridades señalaron que los cupos serán limitados, por lo que las personas interesadas deberán realizar una preinscripción hasta el jueves 14 de mayo mediante un formulario online.

La confirmación de la inscripción será enviada por correo electrónico el viernes 15 de mayo únicamente a quienes ingresen dentro del cupo disponible.