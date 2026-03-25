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25 de marzo de 2026 - 13:34
Jujuy.

Caen las ventas de huevos de Pascua en Jujuy y preocupan los aumentos de hasta 50% en los costos

Con miras a Semana Santa, caen las ventas de huevos de Pascua en Jujuy y preocupan los aumentos de hasta 50% en los costos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En Jujuy, los huevos de Pascua arrancan desde $1000, pero las ventas no repuntan y crece la preocupación en el sector.

En Jujuy, los huevos de Pascua arrancan desde $1000, pero las ventas no repuntan y crece la preocupación en el sector.

En Jujuy, los huevos de Pascua arrancan desde $1000, pero las ventas no repuntan y crece la preocupación en el sector.

En Jujuy, los huevos de Pascua arrancan desde $1000, pero las ventas no repuntan y crece la preocupación en el sector.

En la previa de Pascuas, los huevos de pascua con chocolate vuelven a ocupar un lugar central en vidrieras y góndolas, pero este año el movimiento comercial no acompaña como en otras temporadas. En Jujuy, comerciantes del centro capitalino advierten una caída importante en las ventas y señalan que el fuerte aumento de los costos impactó de lleno en los precios finales.

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Verónica Delgado, comerciante de San Salvador de Jujuy, confirmó que el panorama viene complicado. “Están bastante caídas las ventas porque prácticamente subió casi el doble todo lo que es insumos para hacer los huevos y los huevos ya realizados también”, explicó.

"Prácticamente subió el doble todo lo que es insumos" "Prácticamente subió el doble todo lo que es insumos"

La situación local aparece en línea con un escenario más amplio. A nivel nacional, el sector chocolatero ya advirtió una baja en la producción de huevos de Pascua, en un contexto atravesado por subas de costos, caída del consumo y menor poder de compra.

Embed - Caen las ventas de huevos de Pascua en Jujuy

Insumos más caros y precios que se duplicaron para los huevos de pascua

Según detalló Delgado, el incremento en los productos necesarios para elaborar huevos de Pascua fue muy fuerte en comparación con el año pasado. “Prácticamente más del 50% seguro de lo que va desde el año pasado a ahora”, señaló.

Entre los elementos básicos para la preparación mencionó chocolate, confites, moldes y azúcar impalpable. “Sí y algunos también hasta más”, dijo al ser consultada sobre si todos esos insumos habían subido en esa proporción.

Ese aumento terminó trasladándose, aunque no siempre por completo, al precio de venta. “Hay muchas cosas que por ahí tratamos de no subirlo tanto porque si no el cliente tampoco puede acceder. Pero hay muchas cosas que han subido un montón”, remarcó.

Hoy, los valores más accesibles arrancan desde los $1000, mientras que los huevos medianos o grandes pueden costar bastante más. “Accesible arrancan desde los mil pesos, después hay de $5000, ya los más grandes están arriba de los $10 mil”, contó. Y marcó con claridad la diferencia respecto al año pasado:

“El que está ahora en mil pesos el año pasado estaba a 500, 600” “El que está ahora en mil pesos el año pasado estaba a 500, 600”

Huevosd e pascua 2026
En Jujuy, los huevos de Pascua arrancan desde $1000, pero las ventas no repuntan y crece la preocupación en el sector.

En Jujuy, los huevos de Pascua arrancan desde $1000, pero las ventas no repuntan y crece la preocupación en el sector.

Muchas consultas, pero pocas compras

Uno de los datos que más preocupa al sector es que, si bien la gente pregunta precios y consulta productos, las ventas no terminan de despegar. “Hay muchas consultas todo el tiempo pero las compras están bastante caídas”, afirmó Delgado.

La comerciante también comparó el movimiento actual con el de otras Pascuas. “Generalmente en esta época ya se veía el movimiento de la venta. Está muy tranquilo para ser la época que estamos, ya tendría que haber más movimiento”, sostuvo.

Frente a este escenario, una de las alternativas que más aparece entre los clientes es el pago financiado. “Esperemos que se revierta. Sí hay mucha gente que opta por comprar con tarjetas de crédito porque si no de otra manera no puede acceder”, explicó. Según relató, muchos terminan llevando menos cantidad y productos más chicos: “Sí, llevan pocos y chiquitos”.

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