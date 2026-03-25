Pascuas 2026: el paso a paso para hacer ricos y simples huevos de chocolate caseros

Paso a paso, la receta de la cocinera Isabel Vermal para hacer huevos de Pascua caseros.

Con la llegada de las Pascuas , el huevo de chocolate vuelve a ser protagonista. Ante el elevado precio de las versiones comerciales —que en 2026 parten de los $10 mil a $30 mil en tamaños chicos o medianos y pueden alcanzar entre $50 mil y $150 mil en presentaciones grandes o premium— surge como alternativa la preparación casera .

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En ese sentido, la cocinera Isabel Vermal , a través de su canal de YouTube Miel House , destaca los beneficios de esta opción: explica que permite definir el tamaño , el diseño , la calidad del chocolate y también elegir el relleno según el gusto personal.

Uno de los interrogantes más frecuentes al empezar es qué variedad de chocolate elegir. En esta preparación, pensada para ser práctica y ágil , la experta sugiere utilizar chocolate con leche .

En cuanto al procedimiento, remarca que no es complicado: “Parece que nos hubiese costado un montón y es una pavada hacerlos”. La clave para lograr un buen resultado sin gastar de más está en fundirlo de manera cuidadosa, siempre lejos del calor directo , para evitar que se queme o pierda sus propiedades .

Ingredientes para lograr tres huevos de Pascua

Para hacer tres huevos de Pascua tamaño número 12, se requieren 500 gramos de chocolate con leche y 200 gramos de chocolate blanco, este último pensado para decorar o crear detalles.

Paso a paso, la receta de la cocinera Isabel Vermal para hacer huevos de Pascua caseros.

En relación al relleno, se pueden elegir opciones como confites, marshmallows o frutos secos, según las preferencias. De forma opcional, también se puede incorporar colorante liposoluble para chocolate —por ejemplo, en tonos rosados para detalles como orejas de conejo— y así lograr un acabado más original.

A su vez, se aconseja tener alcohol fino a mano, ya que se utiliza para higienizar los moldes y contribuye a obtener un mejor brillo y facilitar el desmolde.

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Cómo preparar el huevo de Pascua

Preparación de los moldes : antes de comenzar, es clave higienizar cada uno con alcohol y una servilleta. Esto permite lograr un acabado brillante y facilita que el chocolate se desmolde sin dificultad.

: antes de comenzar, es clave cada uno con alcohol y una servilleta. Esto permite lograr un y facilita que el chocolate se sin dificultad. Fundido del chocolate : cortar el chocolate en trozos y colocarlo en un recipiente apoyado sobre una olla con agua caliente , pero sin contacto directo con el fuego . El calor del vapor debe entibiar el bol sin que toque el agua ni genere humedad .

: cortar el chocolate en trozos y colocarlo en un recipiente apoyado sobre una olla con , pero sin contacto directo con el . El calor del vapor debe entibiar el bol sin que toque el agua ni genere . Formación de la primera capa : verter el chocolate ya derretido dentro del molde, distribuirlo para cubrir toda la superficie y retirar el sobrante dándolo vuelta sobre papel manteca.

: verter el chocolate ya dentro del molde, distribuirlo para cubrir toda la superficie y retirar el dándolo vuelta sobre papel manteca. Endurecimiento: dejar que el chocolate se enfríe de forma natural a temperatura ambiente. Llevarlo a la heladera puede provocar condensación por el cambio brusco de temperatura. Si la cobertura resulta muy delgada, se puede aplicar una segunda capa.

Con las Pascuas a la vuelta de la esquina, el huevo de chocolate vuelve a ocupar el centro de la escena.

Ensamblado : entibiar una sartén y, una vez retirada del fuego, apoyar suavemente los bordes de cada mitad sobre la superficie caliente. Luego, añadir el relleno y unir ambas partes.

: entibiar una sartén y, una vez retirada del fuego, apoyar suavemente los de cada mitad sobre la superficie caliente. Luego, añadir el y unir ambas partes. Terminación: para fijar los detalles decorativos, se recomienda calentar levemente su base con una cuchara tibia antes de colocarlos sobre el huevo.

¿Qué lleva un huevo de Pascua por dentro?

El relleno suele ser lo más atractivo para muchos. Al hacerlo de manera artesanal, se abre un abanico de posibilidades que va más allá de lo clásico. Algunas alternativas recomendadas son:

Opciones bien dulces : grageas de colores , mini chocolates y marshmallows .

: , y . Para un perfil más sofisticado: frutos secos, una elección ideal para quienes buscan evitar productos industriales.

Preparación de huevos de Pascua Germán García Adrasti