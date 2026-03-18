Semana Santa 2026: cómo están los precios del choclo en Jujuy

Cada vez falta menos para la llegada de la Semana Santa 2026 que como siempre trae un descanso extendido de cuatro días seguidos para gran parte de la población en nuestro país, donde se acostumbra a una gastronomía especial.

Recetas de Semana Santa Ni humita, ni pescado: Potaje de Vigilia para Semana Santa

Una de las tradiciones gastronómicas en nuestra provincia es elaborar alimentos a base de choclos , sobre todo las tradicionales humitas , ya sean a la chala o al plato. Y para ello muchos ya comenzaron a averiguar los precios para este año.

Según un relevamiento de TodoJujuy y Canal 4, tanto el choclo amarillo como el blanco ronda los 4.000 pesos la docena . “No va a haber ningún tipo de aumento , no va a subir porque hay mucha cantidad. Mucha producción”, dijo una vendedora en el mercado.

El choclo, protagonista de la Semana Santa 2026 El choclo, protagonista de la Semana Santa 2026

“No hay aumento por estos días. No se sabe para la Semana Santa”, contó otro comerciante. “A veces depende de cómo lo llevan, si vienen de Salta, de Santiago o de Bolivia, entonces dependiendo de la demanda, sube el choclo”, agregó.

Consultados sobre cuál es el mejor choclo para hacer humitas, si el amarillo o blanco, una de las clientes aseguró que el mejor “es el blanco, toda la vida”, pero admitió que para elaborar un pastel, “el amarillo también puede andar. Es más aguachento y el otro es más seco”.

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Una vendedora dijo que las verduras están con precios en baja, salvo las de hojas verdes como la acelga o espinaca. “Ha llegado hasta 3.000 pesos el paquetito de espinaca, cuando antes rondaba los 2.000”, indicó la comerciante. La cebolla, otra verdura utilizada para la humita, cuesta alrededor de mil pesos el kilo.

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La receta de la humita en chala

Los ingredientes para hacer humitas en chala se pueden encontrar fácilmente en mercados locales o supermercados en Jujuy, especialmente durante la temporada de cosecha del maíz, que va de enero a mayo. Los choclos criollos son preferidos por su sabor, pero también se pueden usar choclos híbridos disponibles durante todo el año.

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Ingredientes

Choclo: 10 unidades (o más, dependiendo del tamaño).

Cebolla: 2-3 unidades.

Pimiento morrón: 1 unidad (opcional).

Queso criollo: 200 g.

Grasa pella o manteca: 100 g.

Leche: opcional, aproximadamente 1/2 litro.

Pimentón y sal: al gusto.

Albahaca fresca o pimienta: opcional.

Preparación

Preparar las chalas: Retirar las hojas de los choclos y blanquearlas en agua hirviendo con sal durante unos minutos. Luego, escurrirlas y córtalas en tiras para usarlas más adelante.

Rallar el choclo: Rallar los granos de choclo y colócalos en un tazón.

Rehogar los ingredientes: En una sartén, derretir la grasa o manteca y agregar la cebolla picada y el pimiento morrón. Sofríe hasta que estén tiernos.

Mezclar los ingredientes: Añadir el choclo rallado a la mezcla de cebolla y pimiento, junto con el queso y las especias. Si deseas una mezcla más cremosa, agrega leche.

Armar las humitas: Colocar una porción de la mezcla en el centro de dos chalas superpuestas, añadir una rebanada de queso y envolver formando un paquetito. Atar con tiras de chala.

Cocción: Colocar las humitas en una olla con agua hirviendo o sobre marlos de choclo para cocinarlas al vapor. Cocinar durante 30 a 40 minutos.

Cuándo cae Semana Santa 2026

La celebración va del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Estas son las fechas centrales: