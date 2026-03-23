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23 de marzo de 2026 - 07:14
Jujuy.

Cerro de la Cruz: cómo anotarse para vender durante la peregrinación de Semana Santa

La inscripción para trabajadores de la economía popular en el Cerro de la Cruz para Semana Santa abrirá el 26 de marzo en la Dirección de Espacios Públicos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Inscripción de trabajadores de la economía popular para la peregrinación al Cerro de la Cruz

Inscripción de trabajadores de la economía popular para la peregrinación al Cerro de la Cruz

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el próximo jueves 26 de marzo comenzarán las inscripciones para los trabajadores de la economía popular que deseen desarrollar su actividad comercial durante la tradicional peregrinación al Cerro de la Cruz, en el barrio Cerro Las Rosas, en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

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Dónde hay que inscribirse

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de Espacios Públicos, ubicadas en el primer piso del Mercado de Concentración, sobre avenida Almirante Brown esquina Rivadavia, desde el jueves 26 de marzo.

Desde el municipio aclararon que el registro se mantendrá abierto hasta completar cupos en los rubros habilitados, por lo que recomendaron acercarse con tiempo.

Dirección de Espacios Públicos
Inscripción de trabajadores de la economía popular para la peregrinación al Cerro de la Cruz

Inscripción de trabajadores de la economía popular para la peregrinación al Cerro de la Cruz

Qué documentación deben presentar

Para obtener la autorización correspondiente, los trabajadores de la economía popular que ya tienen antigüedad en este tipo de actividades deberán presentar:

  • Certificado de Negatividad

    Si registra aporte o alguna prestación, deberá presentar recibo o ticket.

  • Libre infracción municipal

    Debe presentarse en original y con ticket de pago.

  • Certificado de Residencia y Convivencia

    Tiene que coincidir con el domicilio de empadronamiento y con el libre infracción dentro del ejido municipal de San Salvador de Jujuy.

  • Carnet sanitario y Certificado de Manipulación de Alimentos

    Ambos deben estar vigentes al momento del evento.

Qué pasa con quienes se anotan por primera vez

El municipio también indicó que quienes busquen participar por primera vez deberán iniciar un expediente para venta en las oficinas de Espacios Públicos. Allí podrán empadronarse y presentar toda la documentación requerida para quedar habilitados.

Se destaca que el registro se realizará hasta completar cupos en los rubros permitidos.

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