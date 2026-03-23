Cerro de la Cruz: cómo anotarse para vender durante la peregrinación de Semana Santa

Inscripción de trabajadores de la economía popular para la peregrinación al Cerro de la Cruz

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el próximo jueves 26 de marzo comenzarán las inscripciones para los trabajadores de la economía popular que deseen desarrollar su actividad comercial durante la tradicional peregrinación al Cerro de la Cruz, en el barrio Cerro Las Rosas, en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

La convocatoria está dirigida a emprendedores de la ciudad que quieran vender productos o brindar servicios a los vecinos que participarán de esta manifestación religiosa, uno de los eventos más concurridos de la capital jujeña durante estas fechas.

Dónde hay que inscribirse Las inscripciones se realizarán en las oficinas de Espacios Públicos, ubicadas en el primer piso del Mercado de Concentración, sobre avenida Almirante Brown esquina Rivadavia, desde el jueves 26 de marzo.

Desde el municipio aclararon que el registro se mantendrá abierto hasta completar cupos en los rubros habilitados, por lo que recomendaron acercarse con tiempo.

Dirección de Espacios Públicos Inscripción de trabajadores de la economía popular para la peregrinación al Cerro de la Cruz Qué documentación deben presentar Para obtener la autorización correspondiente, los trabajadores de la economía popular que ya tienen antigüedad en este tipo de actividades deberán presentar: Certificado de Negatividad Si registra aporte o alguna prestación, deberá presentar recibo o ticket.

Libre infracción municipal Debe presentarse en original y con ticket de pago.

Certificado de Residencia y Convivencia Tiene que coincidir con el domicilio de empadronamiento y con el libre infracción dentro del ejido municipal de San Salvador de Jujuy.

Carnet sanitario y Certificado de Manipulación de Alimentos Ambos deben estar vigentes al momento del evento. Qué pasa con quienes se anotan por primera vez El municipio también indicó que quienes busquen participar por primera vez deberán iniciar un expediente para venta en las oficinas de Espacios Públicos. Allí podrán empadronarse y presentar toda la documentación requerida para quedar habilitados. Se destaca que el registro se realizará hasta completar cupos en los rubros permitidos.

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