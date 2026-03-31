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31 de marzo de 2026 - 15:38
Sociedad.

Corrió con su hija en el coche: Santiago Herrera y su beba en una carrera que emocionó a todos

Santiago Herrera participó de una carrera en Salta junto a su pequeña Feli y contó en Canal 4 cómo vive la paternidad sin frenar su pasión.

Por  Judith Girón
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Santiago y su pareja, Ine, son apasionados del deporte desde siempre y, cuando Feli llegó a sus vidas, tomaron la decisión de integrarla a su rutina diaria. “No modificamos nuestra estructura de entrenamiento, ella vive todo el día mamando deporte”, contó en la entrevista.

Cómo fue la participación en la carrera en Salta

La experiencia de competir con su hija en el cochecito se dio en una carrera en Salta, donde ambos padres participaron. Mientras Ine corría los 10K, Santiago hizo lo propio, pero empujando el coche con Feli. “No teníamos con quién dejarla, así que dije: voy con el coche. Ya teníamos la dinámica”, relató .

Más allá del desafío físico, la historia dejó un mensaje claro: la maternidad y la paternidad no tienen por qué significar renunciar a lo que a uno le apasiona. “No es sencillo, pero tampoco imposible. Cuando uno quiere, se puede”, afirmó Santiago.

Para ellos, la clave está en compartir la vida con su hija sin dejar de lado sus pasiones. “¿Por qué privarnos de hacer cosas cuando ella puede sumarse con nosotros?”, reflexionó .

Santiago Herrera y el momento más emocionante de la carrera

Durante la competencia, la escena no pasó desapercibida. Santiago fue ovacionado por otros corredores y el público. “Nunca me sentí tan aplaudido. Sentía que estaba ganando la maratón de Tokio”, recordó emocionado .

Incluso, Feli vivió la experiencia a su manera: se durmió durante la carrera, como suele hacer en los entrenamientos. “Está acostumbrada, a los 30 minutos ya se duerme”, contó entre risas.

La adaptación no fue inmediata. Los primeros entrenamientos generaron dudas y miedos, especialmente por la edad de la bebé. Sin embargo, decidieron probar. “La primera vez salí cuando tenía tres meses y medio. Empezamos de a poco, pero todo fue perfecto”, explicó.

Con el tiempo, la práctica se volvió parte de la rutina familiar. Feli disfruta del entorno, de los estímulos y de compartir cada salida con sus padres.

Correr con un cochecito implica un esfuerzo extra. “Cuando hay subidas, se siente mucho más. Ella ya pesa unos 10 kilos, así que hay que empujar”, detalló.

Aun así, la experiencia no solo no los detuvo, sino que fortaleció el vínculo familiar y la pasión por el deporte.

Santiago sabe que el futuro puede cambiar. Tal vez Feli elija otro camino, otro deporte o incluso algo completamente distinto. Pero por ahora, la consigna es compartir.

“Puede que el día de mañana quiera hacer otra cosa, y está perfecto. Pero creemos que va a amar lo que hacemos”, expresó.

Mientras tanto, cada entrenamiento, cada carrera y cada aplauso construyen una historia donde el amor, el deporte y la familia corren en la misma dirección.

Embed - SANTIAGO HERRERA ATLETA

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