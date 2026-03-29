El jujeño Miguel Maza fue el más rápido en los 21K de Salta - IMAGEN DE ARCHIVO

La capital salteña vivió una verdadera fiesta del running con una nueva edición de la media maratón. En ese marco, el jujeño Miguel Maza se quedó con el primer puesto en los 21 kilómetros, en una jornada que convocó a atletas de todo el país.

El jujeño Miguel Maza fue el más rápido en los 21K de Salta Salta fue escenario este domingo de una jornada deportiva que reunió a miles de corredores y convirtió a la ciudad en un gran circuito al aire libre. Con más de 4.000 participantes, la media maratón volvió a posicionarse como una de las pruebas más importantes del norte argentino.

Desde las primeras horas del día, atletas de distintos puntos del país y también del exterior se sumaron a la propuesta, que ofreció dos distancias: 21 y 10 kilómetros. El recorrido atravesó varios sectores emblemáticos de la capital salteña, en un circuito que combinó velocidad y exigencia.

En la prueba principal, el gran protagonista fue el jujeño Miguel Maza, quien logró imponerse en los 21 kilómetros y subirse a lo más alto del podio. Con un sólido desempeño, marcó el ritmo de la competencia y logró sostener la ventaja frente a sus perseguidores.

WhatsApp Video 2026-03-29 at 10.39.31 Miguel Maza ganó en Salta Detrás suyo llegaron Ezequiel Chavarría y Félix Sánchez, quienes completaron el podio en la categoría masculina tras una definición intensa. Entre las mujeres, la victoria quedó en manos de la catamarqueña Nadir Vilca, mientras que la salteña Mirta Villarreal se ubicó en el segundo lugar y Lorena Lizárraga completó los puestos de arriba. La jornada también incluyó la prueba de 10 kilómetros, una distancia que volvió a convocar a una gran cantidad de corredores y que se caracterizó por su ritmo dinámico en un circuito que exigió constancia y estrategia.

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