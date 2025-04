Emilia Batalla y Miguel Maza entre los mejores del Nacional de Mayores

La jujeña compitió en la carrera de los 400 metros llanos , logrando el quinto lugar con un tiempo de 58 segundos y 39 centésimas . La jujeña no pudo superar a la ganadora, Malena Galván, que logró una marca de 56 segundos y 70 centésimas.

emilia batalla.jpg Emilia Batalla entre las mejores del Nacional de Mayores de atletismo

Maza, destacado

En la carrera de 10 mil metros llanos, Maza quedó quinto con una marca de 30 minutos 34 segundos y 24 centésimas. El primero en llegar fue Alan Esteban Niestroj, que hizo el recorrido en 30 minutos, 13 segundos y 48 centésimas.

El quiaqueño también compitió en la carrera de los 5.000 metros llanos donde logró el sexto lugar con un tiempo de 14 minutos, 53 segundos y 67 centésimas. El líder de la competencia fue Matías Antonio Reynaga con un tiempo de 14 minutos, 21 segundos y 35 centésimas.

“Fueron tantas emociones juntas, muchos nervios, no sabía cómo me iba a ir”, posteó en sus redes el jujeño. “Lo di todo. Quizás muchas veces uno quiere que le vaya mejor o se siente confiado, pero no siempre sale como uno quisiera”.

Miguel Maza en lo más alto del atletismo Miguel Maza en lo más alto del atletismo

Sobre sus resultados, dijo que “no es un fracaso. Aprendí tantas cosas de ese óvalo de 400 metros, siempre se saca algo positivo. Felicitar a todos esos atletas que giraron en la pista de una forma arrasadora. Es increíble ver el talento que hay, tanto que me dieron muchas ganas de volver a entrenar para esa distancia”.