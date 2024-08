Miguel Maza, un jujeño destacado en el atletismo: "Lo primero es la salud mental"

Afirmó que en este deporte los africanos son muy superiores. “Siempre son competitivos. Físicamente son altos y delgados . Nacen con ese don y lo van puliendo. En lo que es fondo, no hay con que darle. Hubo muchos atletas de otros países que intentaron ganarles, pero no pueden”.

Su entrenamiento en La Quiaca

El joven de 33 años que vive en el barrio Chijra, contó que su preparación la hizo en La Quiaca, ya que es el mejor lugar para lograr resistencia por la altura. “Lo ideal es 2.400 msnm, porque se pueden realizar trabajos de calidad”.

El jujeño dijo que también la ciudad fronteriza con Bolivia, es “un lugar que me gusta, por su gente y su paisaje. Y estoy lejos de las cosas que me pueden distraer”, y aclaró que entrenó en pleno invierno, con un clima hostil, pero que igual “será siempre mi lugar de entrenamiento”.

“En San Salvador de Jujuy tengo muchas distracciones. En La Quiaca entreno y a las 8 estoy en cama”, dijo y afirmó que para destacarse en cualquier deporte, lo primero es estar con una buena salud mental, tener un buen descanso, una buena alimentación y un entrenamiento acorde.

“Soy una persona que hago la vida normal, sin excesos. Cuando estoy focalizado en una carrera, trato de hacer las cosas bien”, y subrayó que “el atletismo es un deporte solitario donde juega un papel muy importante la cabeza. Trato de trabajar mucho en eso, en motivarme en pequeñas cosas”, y dijo que entrenar escuchando música, “me distrae”.

Recordó que cuando fue campeón Nacional en la Maratón de Buenos Aires vivió días complicados. “Me enteré horas antes que mi hermano había fallecido. En ese momento dije no corro, me vuelvo para Jujuy, pero sentí que mi hermano me hablaba y me decía que corra. Ganar fue dedicárselo a él”.

Los inicios de Miguel Maza

Cuando era chico su deporte era el fútbol. Con algunos kilos de más, comenzó a correr diariamente. “Salía a las dos de la tarde con bolsas de consorcio. Trataba de no comer”, dijo con la idea de tener un peso acorde a su estatura.

“Una vez me anoté en una carrera. Corrí los 10 kilómetros. Salí primero en mi categoría, que era la Juvenil. Me gustó y ahí empecé. Tenía 17 o 18 años. Dejé, después volví y hace siete años estoy con Leonardo Malgor, mi entrenador de Mar del Plata, con quien tratamos de hacer un trabajo físico”, cerró.

