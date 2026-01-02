viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 16:55
Podio.

Miguel Maza ganó los 10K en una carrera en Mar del Plata

Miguel Maza se quedó con la tradicional carrera del LoveRun de Palestra, competencia corrida en Mar del Plata.

El jujeño Miguel Maza se quedó con la primera edición de la carrera 10K Love, competencia que se concretó en el marco del séptimo evento LoveRun, de la ONG Palestra, carrera que reunió a decenas de atletas en Mar del Plata.

Maza, quien entrena en esa ciudad durante una buena parte del año, se quedó con la distancia de 10K con un tiempo de 31 minutos y 8 segundos, superando a Mariano Barreiro de Balcarce y al corredor local Leonardo Guerrero.

La competencia reunió a miles de personas y a figuras del atletismo nacional en una mañana espectacular en la ciudad costera, y el jujeño volvió a demostrar su enorme capacidad de adaptación a todos los circuitos.

Los inicios de Miguel Maza

Cuando era chico su deporte era el fútbol. Con algunos kilos de más, comenzó a correr diariamente. “Salía a las dos de la tarde con bolsas de consorcio. Trataba de no comer”, dijo con la idea de tener un peso acorde a su estatura.

“Una vez me anoté en una carrera. Corrí los 10 kilómetros. Salí primero en mi categoría, que era la Juvenil. Me gustó y ahí empecé. Tenía 17 o 18 años. Dejé, después volví y hace siete años estoy con Leonardo Malgor, mi entrenador de Mar del Plata, con quien tratamos de hacer un trabajo físico”.

Soy una persona que hago la vida normal, sin excesos. Cuando estoy focalizado en una carrera, trato de hacer las cosas bien”, y subrayó que “el atletismo es un deporte solitario donde juega un papel muy importante la cabeza. Trato de trabajar mucho en eso, en motivarme en pequeñas cosas”, y dijo que entrenar escuchando música, “me distrae”.

