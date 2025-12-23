martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 20:01
Distinción.

Atletismo: Adrián Gaspar fue elegido como el atleta del año 2025

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones y eligió a Adrián Gaspar como el mejor del 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Adrián Gaspar el mejor en el atletismo de Jujuy en el 2025 (Archivo)

Adrián Gaspar el mejor en el atletismo de Jujuy en el 2025 (Archivo)

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025, evento que homenajea a todas las personas, instituciones y empresas que colaboran en los diferentes eventos y competencias. El atleta del año fue Adrián Gaspar.

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025
La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025

La Federación estuvo presente en numerosos torneos locales, provinciales, campeonatos regionales y nacionales que se disputaron en nuestra provincia, en el NOA y en el país”, dijo la presidenta actual Graciela Corradini.

Fue un año de muchas actividades y numerosos logros de diferentes grupos y del equipo de trabajo”, agregó. “Los éxitos deportivos alcanzados no han hecho más que ratificar la posición de privilegio que tiene la Federación en el ámbito nacional, regional y provincial gracias al esfuerzo de los jóvenes jujeños que día a día entrenan para este resultado”.

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025
La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025

Todos los distinguidos del atletismo

  • María Emilia Batalla que participó del Campeonato Nacional de Mayores en Concepción del Uruguay en los 400 metros llanos logrando el 5to puesto.
  • Agustín Padilla fue parte de la Copa Nacional U18 en San Luis en 3000 metros llanos obteniendo el 4to puesto, y los 800 metros llanos logrando el 6to puesto.
  • Matías Aramayo en el Campeonato Nacional U20 en Rosario, estuvo en los 800 metros llanos, quedándose con el 8vo puesto.

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025
La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025

  • Emiliano Pessolano estuvo en el Campeonato Nacional U23 de Ciudad de Buenos Aires en los 200 metros llanos y se quedó con la 8vo posición.
  • Kevin Carrizo en el Nacional U16 de Córdoba y fue parte de salto en largo con el 11avo
  • Adrián Gaspar en el Campeonato Nacional de short trail 42K en Córdoba
  • Miguel Maza estuvo en el Campeonato Nacional de Media Maratón realizado en Ciudad de Buenos Aires logrando el 10mo lugar en los 21k. También estuvo en el Campeonato Nacional de Mayores de Concepción del Uruguay en los 5000 metros llanos con un 7mo puesto y en el Campeonato Nacional de 10 Km en Ruta en Santiago del Estero en los 10 km donde fue 7mo.
  • Santiago Fernández fue parte de los Juegos Evita en Mar del Plata en los 110 metros con vallas donde fue campeón nacional.

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025
La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la noche de las distinciones de Jujuy 2025

Por participación destacada en eventos internacionales, fueron reconocidos Adrián Gaspar con sus logros ya detallados; Miguel Maza en la Maratón Internacional de Buenos Aires en los 42K logrando el 11avo lugar y la Maratón CAF de Caracas, en Venezuela donde en los 42K fue quinto.

También Santiago Fernández estuvo en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción del Paraguay en la posta 5x80 metros con un cuarto lugar.

El Premio Revelación fue para Santiago Fernández y el Premio Estímulo fue para Agustín Padilla.

