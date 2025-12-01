lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 12:40
Deportes.

Atletismo jujeño en alza: récord de chicos en la pista y un ledesmense rumbo al Sudamericano Escolar

Más de 400 atletas participaron del regional en Jujuy y ahora el foco está puesto en Santiago Fernández, el ledesmense que corre el Sudamericano Escolar.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Atletismo jujeño en alza: récord de chicos en la pista y un ledesmense rumbo al Sudamericano Escolar

Pablo Martín Corradini, reconocido profesor de atletas jujeños, uno de los impulsores de este proceso, destacó los logros de la disciplina en la provincia.

Un regional que explotó de atletas y familias

Sobre el torneo del domingo, Corradini explicó que este regional se viene consolidando desde hace tres años: “Al principio éramos Jujuy y Salta, y después se sumó Tucumán, se sumó Santiago y Catamarca”. Este año participaron 424 atletas, desde los 6 años hasta categorías mayores, con 11 categorías en varones y mujeres y la presencia clave del atletismo adaptado, que ya forma parte estable del calendario.

“Hace ocho o nueve años venimos trabajando con el atletismo adaptado, los chicos participaron a la par de los convencionales y para nosotros fue un desafío, tuvimos que aprender y adaptarnos también”, señaló. “Hace ocho o nueve años venimos trabajando con el atletismo adaptado, los chicos participaron a la par de los convencionales y para nosotros fue un desafío, tuvimos que aprender y adaptarnos también”, señaló.

El volumen de actividad fue enorme. Cada atleta podía hacer hasta tres pruebas y, en el caso de los más chicos, de 6 a 13 años, se les propuso un triatlón obligatorio: una carrera, un salto y un lanzamiento. “Hemos contabilizado alrededor de 1.250 participaciones”, detalló Corradini. En simultáneo se tiraba pelotita, jabalina, bala, disco y martillo; se hacían salto en alto, triple y largo; y la pista no paraba con las carreras. Solo en la categoría U16, una de las más fuertes porque coincide con Juegos Evita y torneos nacionales, “había 89, 100 atletas para correr los 100 metros”, graficó.

Más allá de las marcas, hubo una postal que emocionó al profesor: las tribunas y los alrededores llenos de gente.

“Yo hace muchos años que no veía la cantidad de familia, papá, abuelos, tíos, padrinos que fueron a acompañar. Por suerte ese es uno de los objetivos: que la familia se acerque a la disciplina”, destacó. “Yo hace muchos años que no veía la cantidad de familia, papá, abuelos, tíos, padrinos que fueron a acompañar. Por suerte ese es uno de los objetivos: que la familia se acerque a la disciplina”, destacó.

Ese acompañamiento, sumado a un calendario anual de competencias y capacitaciones, forma parte del plan que la Federación de Atletismo viene sosteniendo “desde hace siete u ocho años, cuando el señor gobernador dijo que iba a hacer la pista sintética y reprogramamos un programa de desarrollo del atletismo jujeño”.

Santiago Fernández, de Ledesma al Sudamericano Escolar

En ese contexto de crecimiento aparece la figura de Santiago Fernández, nacido en el departamento Ledesma y hoy integrante de la Selección Argentina escolar.

“Estamos hablando de Santiago Fernández, que desde Ledesma para el mundo, porque él es el que nos va a representar a la provincia de Jujuy en los Juegos Sudamericanos Escolares”, remarcó Corradini, orgulloso. “Estamos hablando de Santiago Fernández, que desde Ledesma para el mundo, porque él es el que nos va a representar a la provincia de Jujuy en los Juegos Sudamericanos Escolares”, remarcó Corradini, orgulloso.

El profesor explicó que Santiago viajó el jueves con el apoyo de la Secretaría de Deportes y el esfuerzo de su familia: “La Confederación los convoca, les dice ‘tal día tenés que estar en Buenos Aires y de ahí partimos’, y los del interior tenemos que hacer el esfuerzo. La familia de Santiago también lo está acompañando”. El juvenil competirá en 110 metros con vallas, prueba en la que “fue campeón argentino en los Juegos Evita y así logró la clasificación para estar en este equipo”.

Según el programa oficial, “Santiago va a correr el jueves por la mañana los 110 metros con vallas” y, si todo sale bien, podría estar en la final del viernes. Además, integrará la posta 5x80, donde será uno de los relevistas del equipo nacional. Corradini confía en su potencial, pero también conoce los desafíos: “Esperemos que la gran pista, que el gran escenario, no lo achique, como decimos en la pista”. Para el entrenador, estos Juegos “son para ellos sus Juegos Olímpicos” y una motivación enorme para seguir entrenando.

Embed - Atletismo jujeño en alza: PABLO CORRADINI

La pista sintética que Jujuy sueña llenar

Mirando hacia 2026, Corradini se muestra ilusionado. Contó que durante el regional estuvieron presentes los referentes del Ejecutivo provincial y municipal, algo que tomó como “un respaldo muy importante” para la disciplina. Y dejó latente un deseo que también es plan de trabajo: “El sábado nos motivamos mucho porque alguien dijo ‘bueno, el próximo regional va a ser en otra pista’. Entonces nosotros tenemos mucha esperanza, estamos agazapados y viendo la posibilidad de que se termine la pista”.

Sobre la obra, detalló que “la base, la primera etapa, está lista; la segunda etapa, el cerramiento y todos los alrededores, están listos. Lo único que no se pudo es importar el material”, algo que se vio frenado por las restricciones a la importación de años anteriores. Aun así, el objetivo es claro: terminar la pista sintética y llenarla de chicos y chicas.

“Para cuando tengamos la pista, queremos tener ya la posibilidad de llenarla, que es el gran desafío”, sintetizó. “Para cuando tengamos la pista, queremos tener ya la posibilidad de llenarla, que es el gran desafío”, sintetizó.

Antes de despedirse, Corradini dedicó un párrafo especial al equipo que sostiene este crecimiento: habló de “casi 90 jueces en pista”, de una comisión específica de 42 jueces que se viene capacitando para torneos más importantes, de la Federación que “trabajó incansable” y de los sponsors y organismos que apoyan. Y cerró con un mensaje que resume el momento del atletismo jujeño: mucho trabajo silencioso, una pista que espera su última capa y un pibe de Ledesma, Santiago Fernández, que ya corre con la camiseta argentina y enciende la ilusión de ver, en unos años, a un atleta jujeño peleando cosas grandes.

