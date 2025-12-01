lunes 01 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de diciembre de 2025 - 12:10
Importante.

Cambiaron la fecha del examen de ingreso para la Escuela de Minas: todos los detalles

A causa del paro docente universitario, modificaron la fecha del examen de ingreso a 1er año 2026 en la Escuela de Minas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Escuela de Minas

Escuela de Minas

Lee además
Limpieza ymantenimiento en avenida General Savio este martes 
Atención.

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio este martes
Corte de agua - Imagen alusiva
Anuncio.

Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

Nueva fecha para el examen de ingreso a 1er año 2026 en la Escuela de Minas

Según informaron desde la Escuela de Minas, el examen de ingreso se pasará para el martes 9 de diciembre, manteniéndose en el mismo horario: el ingreso será a las 7.45 horas.

El motivo de esta medida es en base a "la exigencia de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la urgente convocatoria a la paritaria salarial, y la defensa de las condiciones laborales conquistadas frente al posible avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional".

unju aulas vacias.jpg

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026

Cabe destacar que esta es la última etapa del proceso de inscripción para el ingreso a 1er año 2026:

  • 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.
  • 9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.
  • 11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.
  • 12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio este martes

Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

Atletismo jujeño en alza: récord de chicos en la pista y un ledesmense rumbo al Sudamericano Escolar

Choque, motochorros detenidos y una muerte en Purmamarca: el balance del fin de semana

La Legislatura y Municipalidad decretaron tres días de duelo por el fallecimiento de Ekel Meyer

Lo que se lee ahora
Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Economía.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales
Profundo pesar.

Jujuy despidió a Ekel Meyer: "Nos ha dejado un hombre de una calidad humana difícil de igualar"

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Ekel Meyer
Jujuy.

Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

El video se volvió viral en las redes sociales.
Sociedad.

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet
Show.

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel