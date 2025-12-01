Cambiaron la fecha del examen de ingreso para la Escuela de Minas: todos los detalles

Escuela de Minas

Nueva fecha para el examen de ingreso a 1er año 2026 en la Escuela de Minas Según informaron desde la Escuela de Minas, el examen de ingreso se pasará para el martes 9 de diciembre, manteniéndose en el mismo horario: el ingreso será a las 7.45 horas.

El Gobierno les tomó a los empleados públicos más de 45.000 exámenes de idoneidad y solo desaprobó el 6%. Docentes universitarios lanzan paro nacional por una semana Del 1 al 6 de diciembre la docencia universitaria de todo el país realizará un paro nacional, convocado por CONADU Histórica. En ese marco, desde ADIUNJu confirmaron que en la provincia de Jujuy se adherirán a la medida "en defensa de los derechos docentes y de la universidad pública".

El motivo de esta medida es en base a "la exigencia de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la urgente convocatoria a la paritaria salarial, y la defensa de las condiciones laborales conquistadas frente al posible avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional".

unju aulas vacias.jpg Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026 Cabe destacar que esta es la última etapa del proceso de inscripción para el ingreso a 1er año 2026: 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.

tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas. 9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.

asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda. 11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.

publicación de vacantes resultantes. 12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada.

