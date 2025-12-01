lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 07:07
Jujuy.

Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

El Gobierno de Jujuy anunció tres días de duelo provincial a partir del día 30 de noviembre por el fallecimiento de Ekel Meyer.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ekel Meyer
Ekel Meyer
Ekel Meyer

Ekel Meyer

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, el Gobierno anunció tres días de duelo provincial a partir del 30 de noviembre.

Qué implican los tres días de duelo provincial: el comunicado del Gobierno

La medida, establecida por Decreto 4400, "honra la trayectoria y legado en la institucionalidad jujeña", indicaron en primera instancia en el comunicado compartido por el Ejecutivo.

Seguido, detallaron: "Durante el duelo, las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios públicos y se suspenden los actos oficiales".

