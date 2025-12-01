Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, el Gobierno anunció tres días de duelo provincial a partir del 30 de noviembre.

Luto. El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

La medida, establecida por Decreto 4400, "honra la trayectoria y legado en la institucionalidad jujeña", indicaron en primera instancia en el comunicado compartido por el Ejecutivo.

Seguido, detallaron: "Durante el duelo, las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios públicos y se suspenden los actos oficiales".

