domingo 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 - 17:51
Show.

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet

Desde la producción explicaron la cancelación del show a través de un comunicado e informaron que la ticketera realizará la devolución de las entradas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Moscow State Ballet - Show
Según informaron los organizadores, se garantiza la devolución total del valor de las entradas. La ticketera encargada del evento realizará la devolución del dinero a través de los mismo canales de compra en que fueron adquiridas.

Reintegros : "a) podrás solicitar la devolución o reintegró del dinero en el mismo punto de venta donde realizaste la compra. b) Si compraste on line o vía web, escribir a [email protected] y procesaremos la devolución correspondiente según los plazos y normativas vigentes. Sean pacientes por favor".

Comunicado de Moscow State Ballet

image

"Estimado señores. Queremos señalar nuestra gran pena por no poder cumplir en la presentación del Moscow State Ballet de Rusia en la ciudad de JUJUY.

Los artistas realizaron su función del día 29 en Tucumán con gran éxito, pero con daños irremediables ya que se lesionaron 3 artistas, uno en el pie y dos con torceduras que los imposibilita a bailar hoy en JUJUY. La gente que reviso a los artistas recomendó una serie de pasos incluido todo un tratamiento médico y no viajar.

Lamentamos mucho la situación, pero era nuestra última función y queríamos llegar a Jujuy, pero la situación supera nuestra voluntad. Les enviamos un abrazo... las entradas se pueden recuperar por las formas la ticketera señale. Atte".

Moscow State Ballet

