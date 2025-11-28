¿Quién ganó el oro en el Martin Fierro de cable 2025?

El conductor de C5N , Gustavo Sylvestre , recibió el oro de los Premios Martín Fierro de Cable 2025. La ceremonia se llevó a cabo en el Goldencenter Parque Norte , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reconoció a lo más destacado de la televisión por cable durante 2024.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) otorgó a Sylvestre la máxima distinción de la velada por su labor al frente de Minuto Uno .

“El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos , de trabajar en LT11 , donde empecé a laburar como periodista. Mis recuerdos para los medios del interior”, confesó Sylvestre , quien también recibió el premio a la mejor labor periodística masculina .

El conductor de Minuto Uno hizo un repaso de su recorrido profesional en los grandes medios nacionales: pasó por radio El Mundo , permaneció veintitrés años en Canal 13 , quince años en A Dos Voces y once años en C5N . “Pasé por radio El Mundo, radio Del Plata, radio La Red, ahora en Radio 10 : cuarenta y dos años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo, que amo, que es el periodismo”, recordó Sylvestre.

El conductor de C5N aprovechó para expresar su gratitud a su familia: a su esposa Marcela, a sus hijas Paz y Angie, así como a su madre y a su hermano, quienes residen en Concepción del Uruguay.

“¡Viva el periodismo! ¡Vamos! ¡Viva el periodismo, que no muere, que nadie lo podrá matar! ¡Que viva la televisión! ¡Que vivan todos lo smedios! Y vamos por mucho más”, exclamó Sylvestre para cerrar su discurso.

La velada resultó especialmente destacada para C5N, canal donde trabaja el mencionado periodista. Además de que Sylvestre se llevó el Martín Fierro de Oro y el premio a la mejor labor periodística masculina, la señal del Grupo Indalo fue reconocida en múltiples categorías: mejor columnista económica (Rosalía Costantino), mejor labor periodística femenina (Rosario Ayerdi), producción general (Nicolás Bocache), mejor programa periodístico (Argenzuela), mejor programa de interés general diario (Duro de Domar), mejor columnista político (Iván Schargrodsky), mejor servicio informativo y mejor producción integral.

La emblemática ceremonia de la televisión argentina, que reconoce a las personalidades más destacadas de los principales canales de noticias y entretenimiento, celebró una nueva edición desde su primera realización en 1995. El evento fue transmitido en exclusiva por C5N.

La gala contó con la presencia de más de 800 invitados, incluyó 100 nominados, entre los que figuraron los periodistas y productores más relevantes del país, y finalmente se entregaron un total de 38 premios.

La conducción de la entrega de premios estuvo en manos de la reconocida actriz y comediante Lizy Tagliani junto al destacado periodista Juan Di Natale. Por su parte, la divertida humorista La Barby y el veterano presentador Luis Piñeyro, ambos integrantes de Radio Pop, lideraron la transmisión en streaming disponible en YouTube.

La gala también incluyó un número musical a cargo del cantante Valentino Merlo, oriundo de Rosario y especializado en música urbana y pop latino, quien brindó uno de los momentos artísticos más destacados de la noche.