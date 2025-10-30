Confirmaron los nominados de los premios ÍDOLO de streaming

En medio de una creciente expectativa y con la adrenalina propia del universo digital , Buenos Aires se alista para recibir la edición 2025 de los Premios ÍDOLO Argentina , uno de los eventos más anticipados por seguidores y creadores de contenido .

La ceremonia , que contará con transmisión exclusiva por Telefe y Streams Telefe , estará conducida por Zaira Nara y Grego Roselló . La gala se celebrará el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro , congregando a los influencers y figuras más destacadas del país en una velada pensada para deslumbrar .

La antesala promete ser tan emocionante como la gala misma: la cobertura de la alfombra roja , renombrada para la ocasión como Golden Carpet , se podrá seguir a partir de las 20 por Streams Telefe , donde las parejas de conductores Nacho Elizalde y Pauli Echeverría , junto a Tuli Acosta y Cris Vanadía , llevarán estilo , energía y las primeras impresiones de los nominados y asistentes exclusivos .

Las cámaras capturarán los atuendos más destacados , las declaraciones de último momento y, sobre todo, el latido de una comunidad que hace de la inmediatez y la cercanía su sello distintivo, minutos antes de que la ceremonia comience a las 22.15 .

Nacho Elizalde y Pauli Echeverría serán una de las duplas del streaming del evento.

El Hipódromo de San Isidro se consolida nuevamente como el corazón de la fiesta digital argentina. Este viernes por la noche, con la producción de Di Raimondo Agency, liderada por Nicolás Di Raimondo junto a Federico de Luca y Tomás Rivera, desfilarán los nombres más relevantes del mundo influencer local, desde figuras consagradas hasta los nuevos talentos que irrumpen con fuerza en redes sociales.

Nominados, categorías y alfombra roja exclusiva

Todos los participantes, postulados en las 25 categorías que recibirán reconocimiento, abarcan un amplio espectro: desde Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber, Tiktoker, hasta otras áreas donde la originalidad y la conexión auténtica con el público son determinantes.

Entre las novedades se destaca la alfombra roja de 60 metros, que estará reservada exclusivamente para los nominados. Así, la ceremonia contará con dos accesos diferenciados: uno para los invitados generales y otro para quienes compiten por los galardones.

Yamie Safdie tendrá a cargo uno de los shows de la noche de los premios Ídolo.

Todos los asistentes compartirán un cocktail de bienvenida, con un menú a cargo de Guillén Catering que incluirá una variedad de finger foods: roll tropical, pinchos de brie con jamón crudo y praliné; cheesecake de remolacha con crocante de zanahoria; marinado cítrico de palta con camarón; bombones de salmón ahumado sobre pan de zanahoria; bocconcinos con tomate marinado; bolinhos de queijo; langostinos rebozados en panko acompañados de salsa de maracuyá; bohíos de espinaca y parmesano; masa philo rellena de hongos; wanton de cerdo con salsa tahini; croquetas de quinoa y brócoli con salsa tártara, además de sushi presentado en bandejas.

Luego, los invitados se dirigirán al salón Tattersall, donde la celebración contará con 700 personas, organizadas en formato auditorio. La decoración de este año seguirá la temática “Greek Heaven” (Paraíso Griego), con predominio de tonos arena y colores pastel.

La segunda edición de los galardones tendrá lugar este viernes 31 de octubre.

Sabores, decoración y shows en vivo

Durante la noche, todos podrán disfrutar de dos presentaciones en vivo: Yamie Safdie y Roze, quien alcanzó el primer puesto en los rankings argentinos con su tema “Tu jardín con enanitos”, que se mantuvo en la cima durante varias semanas.

Otra característica distintiva de los Premios ÍDOLO es que el jurado está formado por ejecutivos y responsables de marketing de las principales empresas del país. El galardón más importante, denominado Creador Digital del Año, se decide durante la misma ceremonia. Tras la entrega de este reconocimiento, los nominados y ganadores podrán disfrutar de una celebración exclusiva junto a Polenta, en el Espacio Darwin del hipódromo.

Tuli Acosta y Cris Vanadía formarán para de las transmisiones de Telefe Streams.

Aunque su trayectoria es reciente, los Premios ÍDOLO han logrado un impacto notable. Nacidos en España en 2021, bajo la iniciativa de la influencer Dulceida (Aída Domenech), quien estará presente en la gala del viernes, rápidamente se consolidaron como el evento estrella del calendario madrileño y como el premio más deseado en la comunidad digital europea.

Origen, trayectoria y expansión de los Premios ÍDOLO

La llegada de los Premios ÍDOLO a Argentina se produjo en agosto de 2024, generando gran expectativa y siendo recibida como una verdadera novedad para el ecosistema local. En esa edición inaugural, más de 400 creadores de contenido se dieron cita en una gala que integró talentos de la música, la moda, la televisión, las tendencias virales y las plataformas digitales más relevantes del momento.

Premios ÍDOLO Argentina 2025.

Ese primer evento en el país reflejó con claridad la fuerza de la comunidad digital: celebridades, emergentes y medios coincidieron sobre la Golden Carpet y durante la ceremonia principal, premiando a diversas personalidades frente a una audiencia entusiasta conectada desde múltiples pantallas. La conducción estuvo a cargo de Nico Occhiato y LUZU TV, junto a Sofi Martínez, mientras la transmisión marcó un precedente que consolidó a los Premios ÍDOLO como un sello distintivo del ámbito digital argentino.

Para esta edición 2025, los Premios ÍDOLO se renuevan y amplían su alcance, proyectando una cobertura nacional y la posibilidad de seguir la gala desde cualquier lugar y dispositivo. La conducción principal estará a cargo de Zaira, referente de moda y estilo, y Grego, influencer y presentador, un dúo con experiencia en conectar con la audiencia digital y generar un clima distendido y entretenido frente a las cámaras.

Cobertura desde casa y consolidación del talento argentino

El público que siga el evento desde sus hogares podrá disfrutar no solo de la entrega de premios y los momentos más destacados de la noche, sino también del desfile de nominados, los saludos improvisados y las entrevistas detrás de escena con personalidades que reflejan el espíritu de la generación digital: frescura, humor, emoción y creatividad constante, donde las tendencias nacen, se transforman y logran impacto masivo.

El evento que nació en España prepara su segunda edición local con transmisión especial.

En su segunda entrega local, los Premios ÍDOLO buscan afianzarse como la cita imperdible para los creadores de contenido. Este viernes 31 de octubre, el Salón Tattersall se transformará en el punto de encuentro donde la moda, la música, las tendencias virales y el carisma de quienes se atreven a innovar recibirán su reconocimiento.

La gala está preparada para ofrecer emociones, momentos inesperados y, sobre todo, celebrar y consolidar el talento argentino en el epicentro del universo digital.