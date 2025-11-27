Todo lo que tenés que saber de los Martín Fierro de Cable 2025

La espera llegó a su fin: esta noche se realizará una nueva celebración dedicada a la televisión argentina. Los Martín Fierro de Cable 2025 vuelven con una edición que reunirá a referentes de la industria, equipos técnicos y figuras que dejaron su huella en la pantalla durante el último año.
En una ceremonia que distingue lo más destacado y variado del contenido emitido por cable, ya está todo dispuesto para una noche cargada de expectativa, competencia, encuentros esperados y posibles controversias.
Una conducción de lujo en los Martín Fierro de Cable 2025
La gala podrá verse por C5N, con una conducción que apuesta al carisma y la experiencia: Lizy Tagliani y Juan Di Natale serán quienes, desde las 21, le impriman ritmo, humor y un toque de distinción a la noche. Ellos encabezarán la presentación de más de 35 ternas que muestran la diversidad de propuestas del cable y el constante movimiento creativo del sector.
El encuentro tendrá lugar en el habitual Goldencenter porteño, un espacio donde no faltarán los flashes, los saludos y los instantes que quedarán grabados para el mundo televisivo.
Como es habitual en las distinciones organizadas por APTRA, el arranque previo genera tanta expectativa como el show central. Desde las 19, la clásica pasarela de ingreso quedará en manos de Pía Shaw y Barbie Simons, referentes del mundo del espectáculo que se encargarán de recibir a las figuras, comentar cada vestuario y aportar el espíritu festivo típico de estas celebraciones.
Además, toda la jornada podrá seguirse minuciosamente en formato digital: la transmisión online, guiada por Luis Piñeyro y La Barby, ofrecerá acceso al detrás de cámara, momentos informales y la intimidad de los protagonistas y asistentes.
De acuerdo con lo que pudo confirmar Teleshow, la edición de este año incorporará un recurso técnico nunca antes visto en el país: la GLAMBOT, un equipo de filmación de alta gama capaz de registrar imágenes en ultra cámara lenta, una herramienta habitual en ceremonias de renombre mundial como los Oscar y los Emmy, pero inédita en eventos locales.
Durante la velada, está previsto un recorrido por distintos tributos que pondrán en valor tanto a los canales de noticias y deportes como a los momentos más recordados y descontracturados de la televisión por cable. El tradicional segmento in memoriam, dedicado a quienes fallecieron entre 2024 y 2025, contará con la interpretación en vivo de Valentino Merlo, aportando una cuota extra de emotividad al homenaje.
Quienes deseen seguir cada detalle contarán con una cobertura integral que abarcará la antesala del evento, el desarrollo completo de la ceremonia y las reacciones de quienes resulten premiados.
La jornada promete reunir a profesionales de todas las áreas —periodistas, productores, panelistas, especialistas técnicos y personalidades de distintos puntos del país— en un encuentro que trasciende la simple entrega de premios. Será una auténtica fiesta para la televisión por suscripción, marcada por emociones intensas, aplausos, estilos audaces y ese fervor característico que distingue a los Martín Fierro.
Todos los nominados del Martín Fierro de Cable
Interés General Diario
+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
Labor Periodística Masculina
Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
Noticiero
El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
Último Momento (Crónica HD)
Mejor panea
Mariana Brey (C5N)
Nicolás Pizzi (LN+)
Santiago Cúneo (A24)
Columnista Económico
Alfredo Zaiat (IP)
Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
Sofía Diamante (LN+)
Labor Conducción Femenina
Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)
Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)
Periodístico
A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
Cronista / Movilero
Adrián Salonia (C5N)
Manuel “Manu” Jove (TN)
Rodrigo Porto (LN+)
Labor Periodística Femenina
Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)
Mejor Programa Económico
Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
Interés General Semanal
Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
GPS (Rolando Graña – A24)
Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)