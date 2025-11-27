jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 11:29
Televisión.

Todo lo que tenés que saber de los Martín Fierro de Cable 2025

La previa de los APTRA promete una noche de brillo y expectativa para el cable. A partir de las 19, la transmisión de los Martín Fierro de Cable será por C5N.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Martín Fierro de Cable 2025.

Martín Fierro de Cable 2025.

La espera llegó a su fin: esta noche se realizará una nueva celebración dedicada a la televisión argentina. Los Martín Fierro de Cable 2025 vuelven con una edición que reunirá a referentes de la industria, equipos técnicos y figuras que dejaron su huella en la pantalla durante el último año.

En una ceremonia que distingue lo más destacado y variado del contenido emitido por cable, ya está todo dispuesto para una noche cargada de expectativa, competencia, encuentros esperados y posibles controversias.

Este jueves por la noche, los conocidos galardones reconocerán a las mejores figuras y productos audiovisuales del ámbito.

Una conducción de lujo en los Martín Fierro de Cable 2025

La gala podrá verse por C5N, con una conducción que apuesta al carisma y la experiencia: Lizy Tagliani y Juan Di Natale serán quienes, desde las 21, le impriman ritmo, humor y un toque de distinción a la noche. Ellos encabezarán la presentación de más de 35 ternas que muestran la diversidad de propuestas del cable y el constante movimiento creativo del sector.

El encuentro tendrá lugar en el habitual Goldencenter porteño, un espacio donde no faltarán los flashes, los saludos y los instantes que quedarán grabados para el mundo televisivo.

Alfombra roja, glamour, premios y emociones se palpitan para la gala de APTRA de esta noche.

Como es habitual en las distinciones organizadas por APTRA, el arranque previo genera tanta expectativa como el show central. Desde las 19, la clásica pasarela de ingreso quedará en manos de Pía Shaw y Barbie Simons, referentes del mundo del espectáculo que se encargarán de recibir a las figuras, comentar cada vestuario y aportar el espíritu festivo típico de estas celebraciones.

Además, toda la jornada podrá seguirse minuciosamente en formato digital: la transmisión online, guiada por Luis Piñeyro y La Barby, ofrecerá acceso al detrás de cámara, momentos informales y la intimidad de los protagonistas y asistentes.

De acuerdo con lo que pudo confirmar Teleshow, la edición de este año incorporará un recurso técnico nunca antes visto en el país: la GLAMBOT, un equipo de filmación de alta gama capaz de registrar imágenes en ultra cámara lenta, una herramienta habitual en ceremonias de renombre mundial como los Oscar y los Emmy, pero inédita en eventos locales.

La ceremonia se transmitirá por C5N.

Durante la velada, está previsto un recorrido por distintos tributos que pondrán en valor tanto a los canales de noticias y deportes como a los momentos más recordados y descontracturados de la televisión por cable. El tradicional segmento in memoriam, dedicado a quienes fallecieron entre 2024 y 2025, contará con la interpretación en vivo de Valentino Merlo, aportando una cuota extra de emotividad al homenaje.

Quienes deseen seguir cada detalle contarán con una cobertura integral que abarcará la antesala del evento, el desarrollo completo de la ceremonia y las reacciones de quienes resulten premiados.

La jornada promete reunir a profesionales de todas las áreasperiodistas, productores, panelistas, especialistas técnicos y personalidades de distintos puntos del país— en un encuentro que trasciende la simple entrega de premios. Será una auténtica fiesta para la televisión por suscripción, marcada por emociones intensas, aplausos, estilos audaces y ese fervor característico que distingue a los Martín Fierro.

Martín Fierro de Cable 2025.

Todos los nominados del Martín Fierro de Cable

Interés General Diario

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
  • Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
  • La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Masculina

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
  • Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

  • El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
  • El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
  • TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
  • Último Momento (Crónica HD)
Lizy Tagliani y Juan Di Natale son los encargados de llevar las riendas en esta edición.

Mejor panea

  • Mariana Brey (C5N)
  • Nicolás Pizzi (LN+)
  • Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
  • Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

  • Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
  • Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
  • Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)
  • Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)
El programa de Baby Etchecopar, Basta Baby, se encuentra nominado.

Periodístico

  • A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
  • ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Cronista / Movilero

  • Adrián Salonia (C5N)
  • Manuel “Manu” Jove (TN)
  • Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

  • Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
  • Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)
Carolina Amoroso compite en la terna Mejor Labor en Conducción Femenina.

Mejor Programa Económico

  • Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
  • La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
  • MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

  • Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
  • Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
  • GPS (Rolando Graña – A24)
  • Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
  • Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Magazine

  • Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)
  • Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
  • El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)
  • Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)
  • Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)
Luciana Geuna se encuentra ternada en la categoría Labor Periodística Femenina.

De Entrevistas

  • +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)
  • Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)
  • Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

  • A24
  • C5N
  • Crónica TV
  • TN

Culinario

  • Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
  • Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
  • Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)
Chiche 2024 se encuentra nominado a la categoría Magazine.

Labor Conducción Masculina

  • Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)
  • David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)
  • Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
  • Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
  • Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)
  • Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

  • Danien Bilotta (LN+)
  • Iván Schargrodsky (C5N)
  • Santiago Cuneo (GPS – A24)

Periodístico Deportivo

  • ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
  • Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)
  • TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
Jonatan Viale compite por la estatuilla en Labor Conducción Masculina.

Temas Médicos

  • Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
  • El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)
  • Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

  • Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)
  • Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
  • Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

  • A24
  • Canal de la Ciudad
  • C5N
  • TN

Revelación

  • Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)
  • Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
  • Juan Manuel Boccaci (TN)
El ciclo de Pía Slapka, Planeta Urbano, quedó en la terna de Arte, Moda y Tendencia.

Arte, Moda y Tendencia

  • ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)
  • La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
  • Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

Deportivo

  • ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
  • La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
  • Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

De Servicios

  • El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)
  • Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
  • Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)
  • Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Programa Rural

  • A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
  • Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
  • TN Campo (Eleonora Cole – TN)
Eleonora Cole compite con TN Campo en la terna de Programa Rural.

Turismo y Tiempo Libre

  • Aguas Abiertas (ESPN)
  • El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
  • Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

Documental

  • Cromañón: Cartas y Señales (TN)
  • Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
  • Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

  • Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
  • Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
  • Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

  • Banda Soporte (Quiero)
  • La Viola (Fernando Molinero – TN)
  • Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
El Baúl de Charlie compite en la categoría de Cultural/Educativo.

Deportes Extremos

  • Abriendo Pistas
  • Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
  • Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
  • Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

  • Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
  • Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
  • La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
  • SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

Cultural / Educativo

  • Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
  • El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
  • Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Deportiva

  • Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
  • Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
  • Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
  • Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
Morena Beltrán nominada por ESPN.

Aviso Publicitario

  • Betsson — “Cuidamos la pasión”
  • Infinia (YPF – Liebre)
  • Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Aviso Institucional

  • Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)
  • Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
  • Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

Productor general

  • Exequiel Darío Sanitz (TN)
  • Facundo Pedrini (Crónica TV)
  • Nicolás Boccache (C5N)

