domingo 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 - 14:52
Luto.

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

El jurista y funcionario público jujeño murió este domingo. Meyer ocupaba la presidencia de la Suprema Corte desde principios de 2024.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ekel Meyer.

Ekel Meyer.

Meyer ejercía como presidente de la Corte desde comienzos de 2024, cargo para el cual había sido ratificado también para el año 2025. Antes de asumir esa función, se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que ingresó en diciembre de 2020.

DSC_1842.png
Ekel Meyer

Ekel Meyer

Su carrera pública no se limitó al ámbito judicial. Entre 2015 y 2020, Meyer fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy.

Previo a ello, también ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy en los 2000.

