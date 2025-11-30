Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Ekel Meyer.

Este domingo se confirmó el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y una figura de extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.

Meyer ejercía como presidente de la Corte desde comienzos de 2024, cargo para el cual había sido ratificado también para el año 2025. Antes de asumir esa función, se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que ingresó en diciembre de 2020.

DSC_1842.png Ekel Meyer

Su carrera pública no se limitó al ámbito judicial. Entre 2015 y 2020, Meyer fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy.

Previo a ello, también ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy en los 2000.

