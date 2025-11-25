Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El Gobierno de Jujuy confirmó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2025 para los agentes de la Administración Pública provincial. Los sueldos correspondientes al mes próximo se comenzarán a abonar a partir del lunes 1 de diciembre.
Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.
La oferta salarial del 2,5% para docentes
Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.