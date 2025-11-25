Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.

El Gobierno de Jujuy confirmó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2025 para los agentes de la Administración Pública provincial. Los sueldos correspondientes al mes próximo se comenzarán a abonar a partir del lunes 1 de diciembre.

Lunes 1 de diciembre de 2025 Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos Martes 2 de diciembre de 2025 Municipios

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano Miércoles 3 de diciembre de 2025 Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior Jueves 4 de diciembre de 2025 Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios

Bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy En el marco de las reuniones paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios, anunciaron el monto de los bonos de fin de año. La medida alcanza a todos los empleados estatales. Durante la reunión se informó que el bono extraordinario tendrá dos categorías.

Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones. La oferta salarial del 2,5% para docentes Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.

