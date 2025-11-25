martes 25 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de noviembre de 2025 - 19:34
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

Este lunes 1 de diciembre arranca el cronograma de pagos de los sueldos de noviembre de 2025 para los empleados estatales de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Todo el cronograma de pagos en Jujuy.

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.

El Gobierno de Jujuy confirmó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2025 para los agentes de la Administración Pública provincial. Los sueldos correspondientes al mes próximo se comenzarán a abonar a partir del lunes 1 de diciembre.

Lee además
Foto de archivo
Gremios.

En octubre convocarán a paritarias en Jujuy: ya confirmaron la posible fecha
Reuniones Paritarias 2025 (Foto de archivo)
Negociación.

El Gobierno de Jujuy convocó a los gremios docentes a paritarias

Lunes 1 de diciembre de 2025

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos

Martes 2 de diciembre de 2025

  • Municipios
  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano

Miércoles 3 de diciembre de 2025

  • Educación Nivel Inicial y Primario
  • Educación Nivel Secundario y Superior

Jueves 4 de diciembre de 2025

  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios

Cronograma de pagos en Jujuy en diciembre
Cronograma de pagos en Jujuy en diciembre

Cronograma de pagos en Jujuy en diciembre

Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.

La oferta salarial del 2,5% para docentes

Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En octubre convocarán a paritarias en Jujuy: ya confirmaron la posible fecha

El Gobierno de Jujuy convocó a los gremios docentes a paritarias

Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Este lunes retoman las negociaciones paritarias en Jujuy

Tucumán confirma nuevas fechas para el pago de sueldos estatales de noviembre

Lo que se lee ahora
Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Colectivos en Orán, Salta.
Transporte.

Una ciudad de Salta se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis

Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá
Policiales.

Una pelea entre jóvenes dejó varios heridos y autos destrozados en Palpalá

Aguinaldo.
Salarios.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales en Jujuy

Tarjeta SUBE: cuál es el saldo negativo en noviembre de 2025.  
Transporte.

Así quedó el saldo negativo de la Tarjeta Sube en noviembre de 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel