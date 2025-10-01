miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 08:35
Gremios.

En octubre convocarán a paritarias en Jujuy: ya confirmaron la posible fecha

El Ministro de Hacienda confirmó que en octubre continuarán con la mesa paritaria con los distintos gremios estatales de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto de archivo

Foto de archivo

Luego de confirmarse el inicio del cronograma de pagos, y considerando que la última mesa paritaria con los distintos gremios estatales abarcó agosto y septiembre, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, confirmó que durante el mes de octubre volverán a retomarse las reuniones para establecer la pauta salarial 2025.

Lee además
Inscripciones a la carrera de enfermería en la UNJU.
Ingresos.

Preinscripción para la carrera de Enfermería de la UNJu: fechas y documentación
Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Cuándo llamarán a paritarias en el mes de octubre: la fecha tentativa

Tal cual confirmó Federico Cardozo, en octubre volverán a convocar a los gremios estatales, ya que en la última mesa paritaria pusieron pauta para agosto y septiembre. "Este último mes se liquidará ahora y se pagará en octubre. Calculo que a mediados de octubre se citará para la nueva paritaria, para ver si podemos encarar hasta fin de año una pauta salarial”, explicó el Ministro de Hacienda.

Ministro de Hacienda de Jujuy Federico Cardozo
&nbsp;Federico Cardozo, Ministro de Hacienda de Jujuy

Federico Cardozo, Ministro de Hacienda de Jujuy

En cuanto a la pauta salarial 2026, Cardozo manifestó que “se tiene en cuenta la inflación que se tiene” y, además, se analizan los recursos provinciales.

“Siempre nos planteamos que, dependiendo de los recursos y la pauta de inflación que hay, se vendrá por atrás aparejada la pauta salarial del año siguiente”, puntualizó el funcionario.

Cronograma de pagos Jujuy: fechas confirmadas de octubre 2025

El Gobierno de Jujuy informó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de septiembre 2025 para los agentes de la Administración Pública Provincial. Los sueldos correspondientes al mes en curso se comenzó a abonar a partir del miércoles 1 de octubre.

Miércoles 1 de octubre de 2025

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos

Jueves 2 de octubre de 2025

  • Municipios
  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano

Viernes 3 de octubre de 2025

  • Educación Nivel Inicial y Primario
  • Educación Nivel Secundario y Superior

Sábado 4 de octubre de 2025

  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Preinscripción para la carrera de Enfermería de la UNJu: fechas y documentación

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

"Nos faltó vida": el emotivo mensaje de la mamá de Luz Herrera a 2 años de su desaparición

Detuvieron en Palpalá a un prófugo desde hace 7 años acusado por abuso sexual

Habilitaron el Paso de Jama luego de solucionar inconvenientes técnicos en este miércoles 1 de octubre

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel