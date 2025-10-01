En octubre convocarán a paritarias en Jujuy: ya confirmaron la posible fecha

Foto de archivo

Luego de confirmarse el inicio del cronograma de pagos, y considerando que la última mesa paritaria con los distintos gremios estatales abarcó agosto y septiembre, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, confirmó que durante el mes de octubre volverán a retomarse las reuniones para establecer la pauta salarial 2025.

Cuándo llamarán a paritarias en el mes de octubre: la fecha tentativa Tal cual confirmó Federico Cardozo, en octubre volverán a convocar a los gremios estatales, ya que en la última mesa paritaria pusieron pauta para agosto y septiembre. "Este último mes se liquidará ahora y se pagará en octubre. Calculo que a mediados de octubre se citará para la nueva paritaria, para ver si podemos encarar hasta fin de año una pauta salarial”, explicó el Ministro de Hacienda.

Ministro de Hacienda de Jujuy Federico Cardozo Federico Cardozo, Ministro de Hacienda de Jujuy

En cuanto a la pauta salarial 2026, Cardozo manifestó que “se tiene en cuenta la inflación que se tiene” y, además, se analizan los recursos provinciales.

“Siempre nos planteamos que, dependiendo de los recursos y la pauta de inflación que hay, se vendrá por atrás aparejada la pauta salarial del año siguiente”, puntualizó el funcionario. Cronograma de pagos Jujuy: fechas confirmadas de octubre 2025 El Gobierno de Jujuy informó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de septiembre 2025 para los agentes de la Administración Pública Provincial. Los sueldos correspondientes al mes en curso se comenzó a abonar a partir del miércoles 1 de octubre. Miércoles 1 de octubre de 2025 Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos Jueves 2 de octubre de 2025 Municipios

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano Viernes 3 de octubre de 2025 Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior Sábado 4 de octubre de 2025 Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios

