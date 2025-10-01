miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 12:40
Elecciones 2025.

Pedro Pascuttini visitó Susques y se reunió con distintos dirigentes políticos

El candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, estuvo en Susques dentro de la campaña rumbo a las elecciones 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza

El candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, se reunió con intendentes, comisionados y dirigentes de la Puna jujeña. Reafirmó su compromiso de defender a la provincia frente al centralismo porteño.

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, visitó la localidad de Susques, en plena Puna jujeña, donde mantuvo reuniones con intendentes, comisionados y dirigentes de la zona. La actividad formó parte del recorrido que viene realizando por la provincia en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.

pedro pascuttini candidato

Durante su paso por la región, Pascuttini destacó la importancia de escuchar de primera mano las necesidades de las comunidades puneñas y trabajar para fortalecer la producción y el desarrollo local. “Es hermoso compartir, escuchar, no solo el cariño, sino también las necesidades por las cuales están pasando. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar para hacer de la Puna algo muy fuerte, al igual que la Quebrada y toda la provincia”, expresó.

El candidato subrayó que la unidad debe ir más allá de los anuncios y transformarse en acciones concretas. “Voy a defender Jujuy, voy a defender a los jujeños, la producción, el trabajo y el empleo. Eso es lo que hoy necesita la provincia”, aseguró.

Finalmente, Pascuttini criticó el centralismo de Buenos Aires que, según dijo, “pone en situaciones difíciles a Jujuy”. En ese sentido, insistió en que su compromiso en el Congreso será garantizar que la voz de la provincia sea escuchada y respetada.

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

