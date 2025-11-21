Tucumán confirma nuevas fechas para el pago de sueldos estatales de noviembre

El Gobierno de Tucumán inicia el 3 de diciembre el pago del complemento salarial del 80% correspondiente a noviembre para empleados estatales de distintas reparticiones. La Tesorería provincial informó el calendario para ordenar el sistema de pago y evitar demoras en áreas claves del Estado.

El Cronograma de pagos arranca el miércoles 3 con el personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) , un sector que concentra una gran parte de la planta estatal. Ese día también reciben su complemento los trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda , el IPSST , la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres , Sociedad Aguas del Tucumán y la Dirección Provincial de Vialidad .

Estas áreas forman el primer bloque del cronograma porque tienen servicios que funcionan todo el día y mantienen un nivel alto de actividad durante diciembre.

El jueves 4 continúa el calendario con los empleados de la Administración Central , personal de Educación de establecimientos provinciales y trabajadores de unidades educativas transferidas. Ese mismo día cobran quienes integran la Defensoría del Pueblo , el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo y el personal de Seguridad , que incluye policía y sistema penitenciario.

La fecha busca ordenar el flujo administrativo de las áreas más numerosas del Estado, en especial educación y seguridad, que tienen estructuras amplias y dispersas en toda la provincia.

Tercer tramo del cronograma: viernes 5 de diciembre

El viernes 5 continúa el pago del complemento con otro grupo de empleados de Educación que dependen de establecimientos provinciales y secundarios transferidos. También se suma el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Fiscal de Apelación, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con todos sus centros judiciales, cortes y juzgados de paz.

En esa misma fecha cobran el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, jubilados fuera de convenio, beneficiarios de Renta Vitalicia de Héroes de Malvinas y ex empleados de talleres ferroviarios de Tafí Viejo que reciben asignaciones especiales.

Cierre del calendario: sábado 6 de diciembre

El último tramo se concreta el sábado 6, día en que cobran las comunas rurales y los municipios del interior, sectores que dependen de transferencias directas de la Provincia. También reciben su complemento trabajadores de Recursos Hídricos, el Ente Tucumán Turismo, el Ente Cultural, el IPACyM, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, el Ente Único Regulador de Servicios Públicos, el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol y el Teatro Mercedes Sosa.

A este grupo se suma con el cobro de sus sueldos el personal de escuelas públicas de gestión privada, que incluye niveles primarios, secundarios y terciarios transferidos.