Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en noviembre 2025

El Ejecutivo provincial oficializó el cronograma de pagos correspondiente a los sueldos de octubre 2025. El esquema se llevará adelante desde el sábado 1 hasta el miércoles 5 de noviembre e incluye a todos los organismos que integran la administración pública.

Dentro de ese orden, se precisó que los empleados de los municipios percibirán sus haberes el martes 4 de noviembre . En esa misma jornada se sumarán al cronograma el Ministerio de Educación en todos sus niveles.

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública Sábado 1 de noviembre Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos Lunes 3 de noviembre Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano Martes 4 de noviembre Municipios

Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior Miércoles 5 de noviembre Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios

Formas de extraer el dinero Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes: Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.

Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad. Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.

Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy. Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.

Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra. Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.

