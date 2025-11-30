El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , utilizó sus redes sociales para manifestar su pesar por el fallecimiento del doctor Ekel Meyer , actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y reconocido funcionario público.

Luto en la Justicia jujeña. Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

En su mensaje, Sadir expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo y un funcionario que desde los diferentes roles que le tocó ocupar siempre estuvo comprometido con su trabajo y con nuestra provincia.”

El mandatario provincial también envió un mensaje de acompañamiento a los seres queridos del magistrado: “Mis condolencias a su familia.”

El Poder Judicial de Jujuy anunció que este lunes no habrá actividad en ninguna de sus dependencias , tras confirmarse este domingo el fallecimiento del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer. La medida se adoptó como muestra de respeto y acompañamiento institucional ante la sorpresiva pérdida del magistrado. También habrá duelo por tres días.

El cuerpo del titular de la Corte será despedido en el Salón “Vélez Sarsfield” de Tribunales, donde familiares, colegas y representantes de distintas instituciones podrán asistir desde las 18:30. Se estima que la ceremonia se extenderá hasta la mañana del lunes.

Falleció Ekel Meyer

Ekel Meyer.jpg Ekel Meyer.

Este domingo se confirmó el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y una figura de extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.

Meyer ejercía como presidente de la Corte desde comienzos de 2024, cargo para el cual había sido ratificado también para el año 2025. Antes de asumir esa función, se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que ingresó en diciembre de 2020.

Su carrera pública no se limitó al ámbito judicial. Entre 2015 y 2020, Meyer fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy.

Previo a ello, también ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy en los 2000.