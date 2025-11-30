domingo 30 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de noviembre de 2025 - 19:53
Luto.

El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

A través de sus redes sociales, el Gobernador de Jujuy expresó su profundo pesar por la muerte de Ekel Meyer y envió condolencias a su familia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Carlos Sadir.

Carlos Sadir.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, utilizó sus redes sociales para manifestar su pesar por el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y reconocido funcionario público.

Lee además
el ministro del interior recibio en casa rosada al gobernador carlos sadir
Política.

El ministro del Interior recibió en Casa Rosada al gobernador Carlos Sadir
Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

En su mensaje, Sadir expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo y un funcionario que desde los diferentes roles que le tocó ocupar siempre estuvo comprometido con su trabajo y con nuestra provincia.”

El mandatario provincial también envió un mensaje de acompañamiento a los seres queridos del magistrado: “Mis condolencias a su familia.”

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

El Poder Judicial de Jujuy anunció que este lunes no habrá actividad en ninguna de sus dependencias, tras confirmarse este domingo el fallecimiento del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer. La medida se adoptó como muestra de respeto y acompañamiento institucional ante la sorpresiva pérdida del magistrado. También habrá duelo por tres días.

El cuerpo del titular de la Corte será despedido en el Salón “Vélez Sarsfield” de Tribunales, donde familiares, colegas y representantes de distintas instituciones podrán asistir desde las 18:30. Se estima que la ceremonia se extenderá hasta la mañana del lunes.

Falleció Ekel Meyer

Ekel Meyer.jpg
Ekel Meyer.

Ekel Meyer.

Este domingo se confirmó el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y una figura de extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.

Meyer ejercía como presidente de la Corte desde comienzos de 2024, cargo para el cual había sido ratificado también para el año 2025. Antes de asumir esa función, se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que ingresó en diciembre de 2020.

Su carrera pública no se limitó al ámbito judicial. Entre 2015 y 2020, Meyer fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy.

Previo a ello, también ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy en los 2000.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El ministro del Interior recibió en Casa Rosada al gobernador Carlos Sadir

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Cuánto gasta un egresado en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Robo y fuga fallida: dos motochorros fueron capturados en Alto Comedero

Lo que se lee ahora
Ekel Meyer.
Luto.

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Ekel Meyer.
Luto.

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Carlos Sadir.
Luto.

El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta
Servicio.

Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y a qué sectores afecta

Rescate adulto mayor en Humahuaca.
Jujuy.

Rescataron a un hombre de 86 años con desnutrición y en grave estado de salud en Humahuaca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel