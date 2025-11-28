viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 13:22
Política.

El ministro del Interior recibió en Casa Rosada al gobernador Carlos Sadir

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, estuvo junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa Rosada.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
diego santilli y carlos sadir (2)
Cabe destacar que en los últimos días el ministro recibió a varios jefes provinciales, entre los que estuvieron Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca).

Diego Santilli se reunió con Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

Al cierre de la semana, y en paralelo a la jura de los nuevos senadores que tenía lugar en el Congreso, el ministro recibió a la 10 de la mañana en Casa Rosada al gobernador Carlos Sadir para avanzar en el trazo fino de la "ley de leyes", que el Gobierno Nacional pretende aprobar apenas se reconfiguren las dos Cámaras del Poder Legislativo.

Desde la cartera de Interior remarcaron que los funcionarios dieron curso a una "agenda de trabajo conjunta que impulse el progreso y crecimiento en la provincia y en cada región de país".

diego santilli y carlos sadir (1)

Por su parte, el mandatario provincial hizo un balance del encuentro a través de sus redes sociales, donde destacó que van a trabajar "en una agenda conjunta que permita seguir avanzando en temas clave para Jujuy".

"Hablamos de temas claves para los jujeños: la ruta 34, viviendas que necesitamos terminar, los fondos de los ATN, obras de agua y saneamiento, la licitación de la Zona Franca de La Quiaca, la situación de los programas nacionales, y cada uno de los proyectos que venimos gestionando para que no se detengan", manifestó Sadir.

