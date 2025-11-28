Preocupación y dolor: así funcionaba la red de trata de alumnas en Salta

Estas últimas semanas, ocurrió un terrible caso en la provincia de Salta: cayó una red de trata y explotación sexual de niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años que eran captadas en sus escuelas.

Investigación. Detuvieron en Salta a "el jujeño", acusado de liderar una red de trata en colegios

Hay alrededor de 35 víctimas y son en total 9 los imputados, donde también se analizan delitos de asociación ilícita, abuso sexual y la participación de un adolescente que habría cumplido el rol de captarlas.

Al respecto, Canal 4 entrevistó a Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, que explicó que la investigación tomó impulso este año, cuando se radicó una denuncia que permitió avanzar y detener a nueve personas. “Este año se hizo la denuncia y ya hay nueve detenidos; uno es menor de edad. En 2023 se hizo la primera denuncia, pero el Ministerio Público Fiscal provincial desestimó algunas presentaciones, hasta que una mamá denunció en Fiscalía General” , señaló.

Consultada sobre dónde operaba la red, detalló: “ Son varias escuelas de Salta. La información que se tiene es que operaban en distintos establecimientos y en horarios de escuela. Las niñas eran sacadas de los colegios o directamente no asistían, y luego eran devueltas para que no se levante ningún tipo de sospecha”.

La referente explicó que desde la Fundación vienen advirtiendo sobre la “Trata Exprés”: “Hace cinco años que hablamos de esto. Muchas veces aparecen niñas o adolescentes un lunes o martes con el mensaje de que están ‘sanas y salvas’, pero nosotros sabíamos por las familias que surgían situaciones de abuso, de consumo de drogas o de desapariciones breves vinculadas a explotación”.

Sobre cómo opera la trata, remarcó: “La trata de personas es la captación, el traslado, la acogida y la explotación de personas. No importa si el traslado es de una provincia a otra o de un barrio a otro”. En este caso, aseguró, “se dieron todos esos factores con menores de edad”.

image Detenidos por la red de trata y explotación infantil en Salta.

“Necesitamos que la justicia actúe con perspectiva de trata de personas. No es lo mismo que la perspectiva de infancia o de género. La trata reúne todos los tipos de violencia: psicológica, económica, sexual, física y sistemática”, añadió.

"Son momentos muy duros"

Sobre la posibilidad de más arrestos, afirmó: “Creo que va a haber más detenciones próximamente. Las investigaciones están avanzando. No solo importa la trata en sí; acá había pedófilos y pederastas pagando por violar a menores de edad. Si eran víctimas, pagaban más”.

Sobre el estado de las víctimas y sus familias, explicó: “Son momentos muy duros. Las familias lo viven con mucha culpa. A veces creen que ‘a mí no me va a pasar’. Pero la trata no distingue clase social, color ni contexto”.

También advirtió que las redes de captación están presentes en lo digital: “Roblox, OnlyFans o Free Fire son métodos de captación y coacción de menores”.

En este caso, sin embargo, la captación fue presencial: “No las buscaban por internet. Había un adolescente que las captaba, las inducía, las persuadía y después las amenazaba. Las seducía, les sacaba información, les daba plata y luego les exigía que la devolvieran. Muchas pertenecían a familias disfuncionales y en situación de vulnerabilidad, y eso facilitaba la coacción”.

Finalmente, concluyó: “Para mí, ese menor es el captador principal. Sabía perfectamente lo que hacía. A algunas chicas las enamoraba y luego las entregaba a la red”.