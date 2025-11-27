jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 21:23
Delito.

San Pedro: detuvieron a un hombre que secuestró, golpeó e intentó prender fuego a su novia

Un grave caso de violencia de género sacudió a San Pedro: la víctima sufrió traumatismos y secuestraron un arma de fuego que poseía el agresor.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Seccional 52 de San Pedro.
Seccional 52 de San Pedro.
El episodio ocurrió este miércoles entre las 10 y las 10.30, en una vivienda ubicada sobre calle Simón Bolívar. El alerta llegó a través de un llamado al 911, que motivó la inmediata intervención del personal policial.

Según informaron fuentes policiales a TodoJujuy.com, efectivos del Grupo Motorizado fueron los primeros en llegar al lugar. Al entrevistarse con la víctima, ella manifestó que había sido agredida por su pareja y autorizó el ingreso al domicilio.

Dentro de la vivienda, los policías redujeron y demoraron al agresor, quien quedó detenido en la Seccional 52. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego y el armazón de un revólver.

Caso de violencia de g&eacute;nero en San Pedro (Foto ilustrativa)

Caso de violencia de género en San Pedro (Foto ilustrativa)

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

La mujer declaró que estuvo encerrada desde la noche anterior y que fue golpeada en múltiples ocasiones. Además, denunció que en un momento el agresor la roció con alcohol con la intención de prenderla fuego, bajo amenazas con un arma de fuego.

Personal del SAME asistió a la víctima, quien fue diagnosticada con: traumatismo encéfalo craneal leve y traumatismo intercostal. La mujer quedó bajo contención y seguimiento médico.

