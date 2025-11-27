San Pedro: detuvieron a un hombre que secuestró, golpeó e intentó prender fuego a su novia

El episodio ocurrió este miércoles entre las 10 y las 10.30, en una vivienda ubicada sobre calle Simón Bolívar. El alerta llegó a través de un llamado al 911, que motivó la inmediata intervención del personal policial.
Según informaron fuentes policiales a TodoJujuy.com, efectivos del Grupo Motorizado fueron los primeros en llegar al lugar. Al entrevistarse con la víctima, ella manifestó que había sido agredida por su pareja y autorizó el ingreso al domicilio.
Dentro de la vivienda, los policías redujeron y demoraron al agresor, quien quedó detenido en la Seccional 52. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego y el armazón de un revólver.
La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.