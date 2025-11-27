San Pedro: detuvieron a un hombre que secuestró, golpeó e intentó prender fuego a su novia

Seccional 52 de San Pedro.

Un grave hecho de violencia de género ocurrió en el barrio La Merced de San Pedro de Jujuy, donde un hombre de 25 años fue detenido tras mantener cautiva a su pareja, una mujer de 32, golpearla reiteradamente e intentar prenderla fuego.

El episodio ocurrió este miércoles entre las 10 y las 10.30, en una vivienda ubicada sobre calle Simón Bolívar. El alerta llegó a través de un llamado al 911, que motivó la inmediata intervención del personal policial.

Según informaron fuentes policiales a TodoJujuy.com, efectivos del Grupo Motorizado fueron los primeros en llegar al lugar. Al entrevistarse con la víctima, ella manifestó que había sido agredida por su pareja y autorizó el ingreso al domicilio.

Dentro de la vivienda, los policías redujeron y demoraron al agresor, quien quedó detenido en la Seccional 52. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego y el armazón de un revólver.

Alto Comedero y los casos de violencia de género (Foto ilustrativa) Caso de violencia de género en San Pedro (Foto ilustrativa) La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. La mujer declaró que estuvo encerrada desde la noche anterior y que fue golpeada en múltiples ocasiones. Además, denunció que en un momento el agresor la roció con alcohol con la intención de prenderla fuego, bajo amenazas con un arma de fuego. Personal del SAME asistió a la víctima, quien fue diagnosticada con: traumatismo encéfalo craneal leve y traumatismo intercostal. La mujer quedó bajo contención y seguimiento médico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.