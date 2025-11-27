Detenido con pedido de captura por violencia de género en San Salvador de Jujuy

Un hombre de 26 años fue detenido durante un control vehicular nocturno realizado por la Unidad Regional 8 (UR8) sobre la avenida Martijena, donde el personal policial logró identificarlo y confirmar que tenía un pedido de captura vigente por una causa de violencia de género.

violencia de género Identificación en el operativo Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta y procedieron a verificar la identidad del conductor. La información fue contrastada de forma inmediata con el Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), que confirmó que el joven era requerido por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género por los delitos de daños y lesiones.

Intervención judicial y traslado Tras corroborarse la orden de comparendo, el Ayudante Fiscal de turno dispuso el traslado del hombre a la comisaría correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Situación del detenido El joven quedó alojado en la Seccional 23, donde permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente. Desde la fuerza indicaron que los controles preventivos permiten detectar a personas con causas pendientes y colaborar con el cumplimiento de las órdenes emitidas por la justicia.

